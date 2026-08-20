Encontro em Bento Gonçalves reúne especialistas da cadeia vitivinícola

Entre os dias 27 e 29 de agosto, Bento Gonçalves será o ponto de encontro de algumas das principais referências da vitivinicultura mundial. Especialistas de oito países estarão na Serra Gaúcha para o 2º Enomeeting by ConceptWine. O evento oferece a enólogos, sommeliers, produtores, técnicos, estudantes, profissionais da cadeia vitivinícola e amantes do vinho a oportunidade de ter contato direto com conhecimentos, pesquisas e experiências internacionais sem precisar sair do Brasil.
Durante três dias, o público poderá acompanhar, em solo brasileiro, conteúdos que normalmente exigiriam uma viagem ao exterior para serem acessados de perto. Realizado no Dall'Onder Grande Hotel, o encontro terá como tema 'Tecnologia e Sustentabilidade na Enologia' e reunirá especialistas do Brasil, África do Sul, Argentina, França, Chile, Uruguai, Espanha, Portugal. A programação foi estruturada para aproximar diferentes experiências e realidades da vitivinicultura e discussões que integram a agenda das principais regiões produtoras do mundo.
Ao longo dos três dias, serão mais de 20 horas de conteúdo técnico, entre palestras, masterclasses e degustações guiadas, com tradução simultânea. Os conteúdos abordarão temas diretamente relacionados aos desafios atuais da cadeia vitivinícola, como sustentabilidade, biotecnologia, viticultura ecológica, enologia de precisão, novas tecnologias, adaptação às mudanças climáticas, eficiência dos processos produtivos e tendências do mercado mundial.
O 2º Enomeeting contará com especialistas de oito países e entre os nomes confirmados está Yvette van der Merwe, presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), uma das principais autoridades da vitivinicultura mundial. Ela apresentará uma visão sobre as transformações do setor, sustentabilidade, mercados e comportamento dos consumidores. Informações para inscrição no evento podem ser conferidas nas redes sociais (@enomeetingoficial). A entrada inclui masterclasses, degustações, coquetéis de abertura e encerramento e certificado de participação.