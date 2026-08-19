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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:08

Força-tarefa em Pelotas recolhe 75 toneladas de lixo em canais

Para essa ação, foram mobilizados 26 trabalhadores municipais

Para essa ação, foram mobilizados 26 trabalhadores municipais

Volmer Perez/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Pelotas, via Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, coordenou uma força-tarefa que deve remover 75 toneladas de lixo descartado irregularmente junto às margens de canais de macrodrenagem que deságuam nas casas de bomba do Sanep.
A prefeitura de Pelotas, via Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, coordenou uma força-tarefa que deve remover 75 toneladas de lixo descartado irregularmente junto às margens de canais de macrodrenagem que deságuam nas casas de bomba do Sanep.
O objetivo é retirar o acúmulo de resíduos depositados nessas estruturas, o que obriga o Sanep a deslocar funcionários para limpar manualmente as grades de contenção nas ocasiões em que a cidade sofre com chuva em excesso, como tem acontecido durante praticamente todo esse mês de agosto.
Para essa força-tarefa foram mobilizados 26 trabalhadores, com o emprego de cinco retroescavadeiras e dez caçambas junto aos principais canais de macrodrenagem da zona urbana - avenida Cidade do Rio Grande (Navegantes), rua Dr. Mário Meneghetti (Navegantes), prolongamento da avenida Bento Gonçalves e rua Barão de Mauá (Pântano). Na vila Governaço (bairro Fragata), uma equipe da prefeitura realiza trabalho de desobstrução no sistema de drenagem da localidade.
• LEIA TAMBÉM: Canoas assina ordem para operação das casas de bombas do município
Além da limpeza, o serviço visa preservar a integridade das casas de bombas - estruturas fundamentais para auxiliar no escoamento do volume de água proveniente das enxurradas. "O acúmulo de lixo nas casas de bombas do Sanep é altamente prejudicial, são equipamentos capazes de bombear uma vazão de 2,5 mil litros por segundo de água que se acumula na zona urbana, um minuto sem funcionar seriam 150 mil litros que deixam de ser bombeados para fora da cidade", explica o secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Mateus Consen.

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