Estudo faz balanço da situação de água e esgoto na cidade de Araricá

O Instituto Trata Brasil, em parceria com a EX Ante Consultoria Econômica, divulgou nesta quarta-feira um estudo com o objetivo de apresentar os principais ganhos associados à universalização do acesso à água tratada e à coleta e ao tratamento de esgoto no município de Araricá, localizado no Vale dos Sinos. O principal objetivo da análise é contrapor os custos sociais da expansão do saneamento com os benefícios percebidos pela sociedade com a ampliação dos serviços.
Conforme o estudo, em 2024, 7,2 mil pessoas moravam em residências sem acesso à água tratada em Araricá. No caso do acesso à coleta de esgoto, 8,3 mil habitantes moravam em residências sem coleta de esgoto em 2024. Isso indica que 94,5% da população não estava ligada à rede geral de esgoto. O município assinou o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto em 2023.
O documento leva em conta dados e projeções até 2040. No período de 2024 a 2040, os benefícios da universalização do saneamento em Araricá devem alcançar R$ 544,2 milhões, sendo R$ 313,5 milhões de benefícios diretos (renda gerada pelo investimento e pelas atividades de saneamento e impostos sobre consumo e produção recolhidos) e R$ 230,6 milhões devido à redução de perdas associadas às externalidades (saúde, produtividade e valorização ambiental).
Para alcançar as metas de expansão do saneamento previstas no contrato de concessão assinado em 2023, é previsto um investimento de R$ 52 milhões nos primeiros seis anos do contrato (2023 a 2028). Até 2025, já foram investidos cerca de R$ 35 milhões, a maior parte na captação de água, na construção da estação de tratamento de água e na expansão das redes e nas ligações ao sistema. Somados os investimentos de 2023 a 2025, os valores para expansão do saneamento na cidade alcançaram aproximadamente R$ 4,1 mil por habitante
Conforme o levantamento, estima-se que os ganhos de renda total serão de R$ 285,2 milhões no período após 2040. Os custos totais para manter a universalização serão de aproximadamente R$ 182,1 milhões nesse período. Assim, ao balanço da universalização até 2040 deve ser acrescido um saldo de perpetuidade de R$ 382 milhões, de acordo com a concessionária e o Instituto Trata Brasil.
Esse balanço indica que para cada R$ 1,00 investido em saneamento, o município ainda pode ter ganhos sociais de aproximadamente R$ 6,00, no período pós-2024, um retorno é significativamente superior ao estimado para a média do país, em que cada R$ 1,00 investido deve gerar R$ 4,10 de retorno.