Cidade de Dom Pedrito recebe 93ª edição do Farm Show no mês de outubro

A 93ª edição da Exposição Agropecuária de Dom Pedrito, o Farm Show, ocorre de 10 a 18 de outubro na cidade, na Campanha gaúcha. O evento é promovido pela Associação e Sindicato Rural de Dom Pedrito e reúne sete remates de reprodutores de genética bovina e três de cavalos crioulos, além de espaços para máquinas, pequenas empresas e startups.
Batizada de Farm Show há quase 30 anos, a feira tem como mote em 2026 o combate ao carrapato bovino, apontado como um dos principais desafios da pecuária gaúcha. Segundo Rodrigo Coradini, presidente da entidade, o carrapato provoca anemia e transmite doenças que, por estimativa do dirigente, respondem por cerca de 70% das mortes de bovinos.
Ele aponta a resistência do parasita aos carrapaticidas como o principal entrave hoje. "Hoje, nós só temos uma molécula que não tem nenhum carrapato com resistência. E você estar na mão de uma única molécula é extremamente perigoso", afirmou Coradini, durante visita à redação do Cidades.
Para o presidente, o controle da praga não poderá mais depender só de produtos químicos e deve incluir controle biológico e seleção genética de bovinos mais resistentes. O tema será discutido em palestra na abertura oficial da feira, na noite de 13 de outubro.
A organização projeta um público entre 15 mil e 18 mil pessoas, número expressivo para um município de pouco menos de 40 mil habitantes. Os espaços para expositores de máquinas já foram todos comercializados, e os sete remates de bovinos estão confirmados, assim como os três de cavalos crioulos.