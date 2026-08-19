Hospital de Novo Hamburgo inaugura espaço de hemodinâmica

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo inaugura, na quinta-feira (20), às 15h, o novo espaço de Hemodinâmica da instituição. A entrega marca um importante avanço na qualificação da assistência cardiológica oferecida à população de Novo Hamburgo e região.
O investimento de R$ 4,8 milhões, realizado em parceria com o Estado, possibilitou a aquisição do angiógrafo Philips Azurion 5. Até então, o equipamento utilizado no serviço era disponibilizado por meio de um prestador terceirizado. Com a aquisição, a instituição amplia sua autonomia e fortalece a capacidade de organização e oferta dos procedimentos de Cardiologia Intervencionista.
Embora o espaço já integrasse a estrutura do Hospital Municipal, o ambiente passou por revitalização para receber o novo equipamento. Foram realizadas melhorias na pintura, iluminação e piso, além de adequações na infraestrutura elétrica e na proteção radiológica. A área de recuperação dos pacientes também recebeu melhorias, com reparos nas paredes, nova pintura e limpeza completa, proporcionando um ambiente mais acolhedor após os procedimentos.
Neste primeiro momento, a nova Hemodinâmica está direcionada à Cardiologia Intervencionista, com a realização de procedimentos como cateterismos cardíacos e angioplastias coronarianas. Além do impacto imediato na Cardiologia, a aquisição representa um investimento estratégico para o futuro do Hospital Municipal. A nova estrutura cria possibilidades para a ampliação gradual da oferta de procedimentos e para a utilização do espaço por outras áreas de atuação intervencionista, como Neurologia e Cirurgia Vascular.
A implantação do Anexo 2, que prevê novos leitos de Terapia Intensiva, leitos vinculados ao Bloco Cirúrgico e maior capacidade de retaguarda para internação, será fundamental para sustentar esse crescimento. Essas novas estruturas são essenciais para que o hospital possa ampliar, de forma segura e planejada, a realização de procedimentos de maior complexidade, garantindo não apenas o acesso ao procedimento, mas também a assistência adequada aos pacientes no período pré e pós-atendimento.