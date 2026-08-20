Parobé inaugura novo Centro Municipal de Fisioterapia

A prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana, inaugurou nesta semana o novo Centro Municipal de Fisioterapia, um espaço estruturado para ampliar e qualificar os atendimentos de reabilitação oferecidos pela rede pública de saúde. A cerimônia de inauguração ocorreu no novo endereço do serviço, na Avenida João Mosmann Filho, 209, no Centro, onde anteriormente funcionava o Cemac.
Com mais de 250 metros quadrados, o Centro foi planejado para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais. A estrutura conta com seis salas de atendimento e uma ampla sala destinada à realização de exercícios terapêuticos e atividades de reabilitação.
O novo espaço terá uma equipe formada por sete fisioterapeutas e capacidade estimada de aproximadamente 2.800 atendimentos por mês. A ampliação representa um importante reforço para a saúde municipal, beneficiando especialmente pacientes que necessitam de acompanhamento fisioterapêutico para recuperação de movimentos, redução de limitações e retomada das atividades do dia a dia.
Durante a inauguração, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Adriano Azeredo destacou a importância da nova estrutura para o atendimento à população. "Estamos ampliando não apenas o espaço físico, mas também a capacidade de atendimento e a qualidade do serviço oferecido à população. A fisioterapia é fundamental para muitas pessoas que precisam recuperar movimentos, superar limitações e retomar suas atividades. Ter um Centro estruturado e preparado para atender essa demanda é uma conquista importante para a saúde de Parobé", afirmou.
O prefeito Gilberto Gomes ressaltou que a entrega faz parte do trabalho de qualificação dos serviços públicos oferecidos pelo município. "Estamos trabalhando para que a população tenha serviços públicos cada vez melhores. O novo Centro Municipal de Fisioterapia é um investimento que vai beneficiar milhares de pessoas, oferecendo um espaço moderno, organizado e preparado para atender quem precisa de reabilitação. É mais uma entrega que demonstra nosso compromisso com a saúde de Parobé", destacou.