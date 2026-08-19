Sapucaia do Sul institui política antirracista na rede municipal

A Prefeitura de Sapucaia do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, na manhã desta terça-feira (18), a cerimônia de oficialização do projeto "Mais que a Cor: Educação Antirracista em Rede", que institui uma política pedagógica permanente voltada à promoção da educação antirracista na rede municipal de Ensino.
A iniciativa busca consolidar práticas educacionais antirracistas e interdisciplinares em toda a rede, promovendo o letramento crítico, o protagonismo estudantil, a valorização da diversidade étnico-racial e a conscientização para o enfrentamento ao racismo estrutural.
A execução e o acompanhamento das ações envolverão estudantes, professores e a comunidade escolar, fortalecendo o diálogo e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema em todas as unidades de ensino do município. O trabalho contará ainda com a atuação de professores de referência em cada escola, responsáveis por contribuir para a implementação das ações.
Além das atividades pedagógicas, o projeto prevê a criação do Comitê de Ética e Enfrentamento ao Racismo, estrutura permanente de apoio à iniciativa. Entre suas atribuições estão oferecer suporte pedagógico às escolas, acompanhar aspectos éticos e normativos e auxiliar na mediação e na aplicação de protocolos de acolhimento institucional relacionados a situações de racismo.
O projeto foi oficializado por meio de decreto assinado pelo prefeito Nestor Bernardes, consolidando-se como política pedagógica permanente e ação afirmativa da Secretaria Municipal de Educação. Com a oficialização, o "Mais que a Cor: Educação Antirracista em Rede" passa a integrar permanentemente as políticas educacionais do município, fortalecendo ações de conscientização, respeito, valorização da diversidade e promoção da igualdade no ambiente escolar da cidade do Vale do Sinos.
Para o prefeito de Sapucaia do Sul, Nestor Bernardes, a institucionalização do projeto reforça o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa. "Ações como esta promovem a igualdade de oportunidades, combatem o preconceito e valorizam a diversidade", destacou.