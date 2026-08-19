Pelotas decreta emergência após 152 milímetros de chuva em três dias

A chuva acumulada em Pelotas, no Sul do RS, entre o domingo (16) e esta terça-feira (18), às 12h, chegou a 152 milímetros, conforme pluviômetro do Departamento de Drenagem Urbana do Sanep, localizado no bairro Fragata. O volume supera a média de 120 a 125 milímetros, prevista para todo o mês de agosto. Equipes da Prefeitura e da autarquia mantêm mobilização e acompanhamento constante dos níveis dos mananciais para diminuir os impactos do temporal à população.
Por conta da precipitação excessiva, Pelotas está em situação de emergência pela quarta vez em oito meses de 2026. Desta vez o decreto de emergência, assinado pelo prefeito Fernando Marroni, foi fundamentado pelas chuvas intensas que atingiram o município, com direito a rajadas de mais de 60 quilômetros por hora e ocorrência de granizo a partir das 4h desta segunda-feira (17). Assim como nas ocasiões anteriores, não há feridos nem desabrigados.
Segundo a prefeitura, há regiões ilhadas pelas águas dos arroios, que chegaram a cobrir pontes e forçaram a interrupção do tráfego, não tivemos escolas nem postos de saúde funcionando, é necessário aguardar que a água baixe para fazer um levantamento completo dos danos que o temporal provocou na região", explicou o chefe do Executivo.
O decreto tem eficácia de 180 dias e concede à prefeitura o direito de dispensar licitações para aquisição de bens necessários no atendimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. Além do ciclone de dezembro e das chuvas intensas desta segunda-feira, o município já decretou situação de emergência em razão de um tornado, em fevereiro, e do ciclone extratropical que provocou chuvas e destelhamentos há 11 dias.