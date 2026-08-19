Esteio se prepara para mais uma edição da Expointer

Há momentos do ano em que Esteio muda de ritmo. A cidade começa a receber mais pessoas, o movimento aumenta, os espaços se transformam e a expectativa toma conta de quem vive e trabalha aqui. É o período que antecede mais uma edição da Expointer.

De 29 de agosto a 6 de setembro, o Parque de Exposições Assis Brasil será novamente o ponto de encontro do Rio Grande do Sul com o Brasil e com o mundo. Mas, para Esteio, a Expointer começa antes da abertura dos portões. Ela está presente na preparação da cidade, no trabalho das equipes, no comércio, nos serviços, na rede hoteleira da região e na movimentação de milhares de pessoas que chegam ao município.

Desde 1970, o Parque Assis Brasil é palco de uma das maiores vitrines do agronegócio brasileiro. Ao longo dessas décadas, a Expointer cresceu, incorporou novas tecnologias, ampliou sua diversidade e passou a representar muito mais do que uma grande feira. É um espaço onde tradição e inovação caminham lado a lado, onde a produção rural encontra a tecnologia, a agricultura familiar encontra novos mercados e onde o trabalho de milhares de pessoas ganha visibilidade.

Ser a sede desse evento é uma responsabilidade e também um motivo de orgulho. Esteio está inserida em uma região estratégica do Estado e sabe da importância de oferecer uma cidade preparada para receber quem chega. Por isso, o período que antecede a Expointer também é de atenção especial à infraestrutura, à mobilidade, à segurança, à limpeza, aos serviços públicos e à organização dos espaços.

Mas, existe uma dimensão ainda maior nessa relação. A Expointer também movimenta a economia local e regional. Hotéis, restaurantes, comércio, transporte, prestadores de serviço e tantos outros setores sentem os efeitos positivos desse grande fluxo de pessoas. É uma oportunidade para empreendedores, trabalhadores e empresas mostrarem seus produtos e serviços para um público que vem de diferentes partes do País.

Recentemente, foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto que propõe reconhecer Esteio como "Capital Simbólica do Estado do Rio Grande do Sul" durante a realização da Expointer. A iniciativa reforça algo que já é percebido por quem acompanha a feira: durante esses dias, Esteio se torna uma espécie de vitrine do próprio Rio Grande do Sul.

E essa responsabilidade nos inspira a continuar preparando a cidade não apenas para os nove dias de evento, mas para os próximos anos. Uma cidade que recebe uma feira desse porte precisa pensar em desenvolvimento, infraestrutura, segurança, mobilidade e qualidade de vida durante todo o ano.

A Expointer é do Rio Grande do Sul. É patrimônio da nossa gente e resultado do trabalho de produtores, criadores, expositores, empreendedores, trabalhadores, entidades e instituições que fazem essa história acontecer. E Esteio tem orgulho de ser a casa dessa história.

Que venha mais uma Expointer. Que seja uma grande celebração da força, da capacidade de trabalho e da inovação do nosso Estado. E que todos que passarem por Esteio encontrem uma cidade preparada para receber, acolher e mostrar, com muito orgulho, um pouco do que o Rio Grande do Sul tem de melhor.