Bento Gonçalves vai sediar encontro de pecanicultura em novembro

As inscrições para a 3ª edição do Encontro Nacional da Pecanicultura, o ENAPecan, já estão abertas. O evento é uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e a Embrapa, vinculado ao programa Pecan 2030. A programação acontece nos dias 12 e 13 de novembro, em Bento Gonçalves, no Espaço Casa das Artes. A abertura oficial do ENAPecan será no dia 12 com destaque à entrega do Prêmio Pecaneiro 2026.
Com o tema, "Produção Eficiente, Mercado e Agregação de Valor à Noz-Pecã", palestrantes, pesquisadores, especialistas, técnicos que estão envolvidos com o setor irão abordar questões como comercialização, boas práticas e a construção de pomares de alta produtividade. Os participantes também terão espaços de convivência para rodada de negócios, intercâmbio e gastronomia.
Conforme o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Carlos Martins, produtores, técnicos, empresários, interessados na cadeia da noz-pecã como um todo, "terão a sua chance de trocar experiências nas suas diferentes modalidades da cadeia de noz-pecã". Martins destaca ainda o Pecan Brunch Experience. "Será um momento em que estaremos servindo produtos à base de pecan", informa. E no dia 13, na parte da tarde, haverá uma visita ao pomar da propriedade Pecantelli, associada do IBPecan, quando serão abordadas várias estações que dizem respeito à cultura.
Em relação às palestras, haverá uma divisão em eixos temáticos. Dois painéis abordarão a noz-pecã da América do Sul e as boas práticas agrícolas de um programa desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, onde retratará a situação da pecan na região da Serra Gaúcha, em Santa Catarina e no Paraná. Outros painéis falarão sobre a construção de pomares de alta produtividade e irrigação e manejo fitossanitário.
A programação também contará com experiências de sucesso na cadeia de noz-pecã, especialmente aquelas que estão envolvidas nessa região da Serra. "A ideia é trazer um pouco da realidade do setor e os casos de sucesso de agregação de valor, de qualificação do processo como um todo", explica Martins.