Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesCultura

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:30

Feira do Livro de Lajeado vende quase 10 mil exemplares

Compartilhe:
Jornal Cidades
A 20ª Feira do Livro de Lajeado encerrou no domingo (16) com um saldo positivo de participação do público e de comercialização de livros. Realizada de 12 a 16 de agosto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a feira reuniu muitas pessoas nos cinco dias de programação e teve mais de 9,6 mil livros comercializados pelas 10 livrarias participantes.

Durante os cinco dias, a comunidade participou de uma programação diversificada, com atividades voltadas à literatura, à cultura e à formação de novos leitores. A feira contou com bate-papos, encontros com escritores, apresentações artísticas, espetáculos, oficinas, intervenções, atividades para o público infantil, Mostra Pedagógica das escolas municipais, além de exposição e comercialização de livros.
A 20ª Feira do Livro de Lajeado encerrou no domingo (16) com um saldo positivo de participação do público e de comercialização de livros. Realizada de 12 a 16 de agosto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a feira reuniu muitas pessoas nos cinco dias de programação e teve mais de 9,6 mil livros comercializados pelas 10 livrarias participantes.

Durante os cinco dias, a comunidade participou de uma programação diversificada, com atividades voltadas à literatura, à cultura e à formação de novos leitores. A feira contou com bate-papos, encontros com escritores, apresentações artísticas, espetáculos, oficinas, intervenções, atividades para o público infantil, Mostra Pedagógica das escolas municipais, além de exposição e comercialização de livros.
A 20ª Feira do Livro de Lajeado encerrou no domingo, 16/08, com um saldo positivo de participação do público e de comercialização de livros. Realizada de 12 a 16 de agosto, na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Matriz), a feira reuniu muitas pessoas nos cinco dias de programação e teve mais de 9,6 mil livros comercializados pelas 10 livrarias participantes.

Durante os cinco dias, a comunidade participou de uma programação diversificada, com atividades voltadas à literatura, à cultura e à formação de novos leitores. A feira contou com bate-papos, encontros com escritores, apresentações artísticas, espetáculos, oficinas, intervenções, atividades para o público infantil, Mostra Pedagógica das escolas municipais, além de exposição e comercialização de livros.
Além da programação literária e pedagógica, a 20ª Feira do Livro contou com feira de artesanato, ervateira e praça de alimentação, ampliando as opções de convivência e lazer para o público durante os cinco dias.

Durante a 20ª Feira do Livro de Lajeado, a prefeitura realizou a pintura de um Banco Vermelho, símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A ação buscou transformar um espaço de convivência em um ponto permanente de reflexão, informação e conscientização sobre a violência contra a mulher e os canais de apoio e denúncia. A artista plástica responsável pela arte foi Carolina Pereira Reis.

Notícias relacionadas