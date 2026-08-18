Feira do Livro de Lajeado vende quase 10 mil exemplares

Durante os cinco dias, a comunidade participou de uma programação diversificada, com atividades voltadas à literatura, à cultura e à formação de novos leitores. A feira contou com bate-papos, encontros com escritores, apresentações artísticas, espetáculos, oficinas, intervenções, atividades para o público infantil, Mostra Pedagógica das escolas municipais, além de exposição e comercialização de livros.
Durante os cinco dias, a comunidade participou de uma programação diversificada, com atividades voltadas à literatura, à cultura e à formação de novos leitores. A feira contou com bate-papos, encontros com escritores, apresentações artísticas, espetáculos, oficinas, intervenções, atividades para o público infantil, Mostra Pedagógica das escolas municipais, além de exposição e comercialização de livros.
Durante a 20ª Feira do Livro de Lajeado, a prefeitura realizou a pintura de um Banco Vermelho, símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A ação buscou transformar um espaço de convivência em um ponto permanente de reflexão, informação e conscientização sobre a violência contra a mulher e os canais de apoio e denúncia. A artista plástica responsável pela arte foi Carolina Pereira Reis.