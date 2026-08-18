Compra e venda de imóveis revela setor aquecido em Caxias do Sul

O mercado imobiliário de Caxias do Sul segue demonstrando solidez e capacidade de valorização. É o que revela o Panorama da Construção Civil - 1º semestre de 2026, estudo elaborado pela Diretoria de Economia e Estatística do Sinduscon Caxias, que reúne os principais indicadores econômicos e setoriais da construção civil no município. Desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com o Grupo OLX (Zap, Viva Real e OLX), o indicador aponta que Caxias do Sul acumulou valorização de 4,08% no primeiro semestre de 2026, tornando-se o município gaúcho com a maior valorização dos imóveis residenciais no período e figurando entre as quatro cidades com maior valorização da Região Sul, dentro as cidades levantadas.
Em 2024, os apartamentos em Caxias do Sul registraram valorização de 10,22%. Já em 2025, a valorização foi de 8,48%. Outro indicador que reforça esse cenário é o volume de guias de ITBI emitidas no município. No primeiro semestre de 2026, foram registradas 8.781 guias emitidas.
Os indicadores também mostram que a valorização do mercado imobiliário é acompanhada por fundamentos consistentes. A construção civil encerrou o primeiro semestre de 2026 com 4.664 empregos formais, mantendo um elevado nível de ocupação e praticamente repetindo o patamar registrado em 2025. Desde 2020, o setor ampliou de forma consistente seu estoque de empregos, reforçando sua contribuição para a geração de trabalho, renda e desenvolvimento econômico de Caxias do Sul.
Na avaliação da diretoria de Economia e Estatística do Sinduscon Caxias, o conjunto de indicadores evidencia um mercado imobiliário sustentado por bases sólidas, combinando valorização dos imóveis, estabilidade nas transações e um setor da construção civil que mantém importante participação na economia local.
O Panorama da Construção Civil - 1º semestre de 2026 tem como objetivo disponibilizar informações para empresários, investidores, profissionais do setor e para a sociedade na tomada de decisões, sobretudo, para compra e venda de imóveis.