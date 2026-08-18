Prefeitura de Taquara vai investir R$ 1,8 milhão em obras para reformar escolas da rede municipal

A prefeitura de Taquara investirá cerca de R$ 1,8 milhão em obras e melhorias na infraestrutura das escolas da rede municipal de ensino, contemplando educandários tanto da área urbana quanto do interior. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e têm como objetivo ampliar o número de vagas disponíveis, além de oferecer mais conforto e segurança aos estudantes que já frequentam as escolas municipais.
Um dos principais investimentos será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Calisto Eolálio Letti, localizada no bairro Fogão Gaúcho. O educandário receberá mais de R$ 1,3 milhão para a construção de seis novas salas de aula. A escola, que também atende estudantes do Morro da Cruz e do Centro, contará ainda com uma nova sala dos professores, nova guarita e novos sanitários. O projeto prevê também a substituição do cercamento da fachada principal por gradil, reforma da secretaria e pintura de todo o prédio.
No interior do município, a Escola Júlio Maurer, situada na localidade de Padilha, receberá R$ 241.615,78 para a reforma do piso da quadra de esportes. O trabalho incluirá a remoção do contrapiso atual, que está comprometido, e a construção de um novo piso, além da pintura e das demarcações da estrutura esportiva.
Já a 17 de Abril, no bairro Mundo Novo, será contemplada com R$ 160 mil para a construção de uma passarela de acesso à quadra esportiva. O projeto ainda está sendo desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito.
Também está previsto investimento de R$ 89 mil na aquisição de piso cerâmico para instalação nas áreas internas da EMEF Getúlio Vargas, no bairro Eldorado, e da EMEF Zeferino Vicente Neves Filho, na localidade de Pega Fogo, no interior de Taquara.
O início das obras está condicionado à conclusão dos projetos e dos trâmites legais necessários para a realização dos processos de licitação. Posteriormente, acontece a contratação das empresas responsáveis pela execução dos trabalhos.