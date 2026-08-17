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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 12:00

Livro trata sobre a qualidade do serviço público no RS

Jorge Bento de Souza foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Tumelero

Jorge Bento de Souza foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Tumelero

DANIEL MORAGAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O contador e empresário Jorge Bento de Souza lançou um livro que trata sobre análise do serviço público em prefeituras do Rio Grande do Sul. A publicação, intitulada "Clima Organizacional e Qualidade no Serviço Público" leva em conta uma pesquisa feita por Souza sobre a motivação para o trabalho versus a satisfação dos contribuintes com o que é entregue.
O contador e empresário Jorge Bento de Souza lançou um livro que trata sobre análise do serviço público em prefeituras do Rio Grande do Sul. A publicação, intitulada "Clima Organizacional e Qualidade no Serviço Público" leva em conta uma pesquisa feita por Souza sobre a motivação para o trabalho versus a satisfação dos contribuintes com o que é entregue.
O escritor é pós-graduado em Auditoria pela Ufrgs, Mestre em Engenharia de Produção pela UFSM, doutor em Administração pela UDE, professor de Auditoria e Controladoria Governamental e assessor do Controle Interno de diversos municípios. Ele também tem uma empresa de gestão, situada na cidade de Taquara. O tema é baseado em quatro domínios , que são avaliados pelo autor.
Jorge Bento de Souza também lançou, em 2006, o livro "Controle Interno Municipal: Uma Abordagem Prática". Ele foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, para apresentar a nova publicação.

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