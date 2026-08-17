Corsan e prefeitura de Imbé alinham cronograma de obras na cidade

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, o vice-prefeito Régis Cacetinho e o secretário municipal de Obras e Viação, Gilson Hahn, participaram, nesta sexta-feira (14), de uma reunião com representantes da Corsan Aegea para cobrar a conclusão de intervenções executadas pela empresa que interferem diretamente na conclusão de obras de infraestrutura previstas pela Prefeitura de Imbé. Um dos pontos tratados foi a duplicação da avenida Nilza Costa Godoy, no trecho entre as avenidas Osório e Santa Rosa, no Centro.

A Corsan se comprometeu a concluir as atividades necessárias no local até o final de agosto, permitindo que a empreiteira contratada pela prefeitura retome os trabalhos de duplicação da via que foram paralisados até que a Corsan Aegea finalize as intervenções. Outro encaminhamento envolve a rua Torres, no bairro Courhasa. A Corsan realizará testes de pressurização das redes de transmissão até a elevatória localizada na Avenida Não-Me-Toque. A previsão é que os testes sejam concluídos até 15 de setembro.

Após a conclusão dessa etapa, a prefeitura pretende concluir, com recursos próprios, a execução da pavimentação de toda a Rua Torres. A expectativa é que o sistema de esgotamento sanitário do bairro possa entrar em funcionamento até o final deste ano.

Também foi discutida a situação da Avenida Não-Me-Toque. Nos próximos dias, a Corsan deverá apresentar um cronograma das obras que ainda precisam ser executadas na via. A partir dessas informações, a prefeitura poderá programar a conclusão da pavimentação do trecho que ainda não conta com asfalto.

No bairro Nova Nordeste, ficou estabelecido que a Corsan deverá concluir, até o final de setembro, as intervenções necessárias para a conclusão da pavimentação do Polo Industrial. Também foi tratado o prazo para conclusão da elevatória localizada na rua Machado de Assis, etapa necessária para o funcionamento da rede de esgoto do bairro, previsto para ocorrer até o final deste ano.

Com a finalização das melhorias e cumprimento dos prazos, a expectativa é que, até o final deste ano, estejam em operação sete áreas (bacias), incluindo as áreas da Courhasa e Nova Nordeste – onde as redes de esgoto já estão concluídas – e outras cinco bacias localizadas na região central de Imbé.