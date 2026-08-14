Prefeitura de Pelotas busca empresa para gerir a UPA Areal

A prefeitura de Pelotas publicou o edital de chamamento públicopara seleção de organizações da sociedade civil (Oscs) interessadas em assumir a gestão integral da Unidade de Pronto-Atendimento Areal (UPA). Conforme o documento, as instituições têm até o dia 9 de setembro para entregar as propostas, com abertura dos envelopes agendada para o dia seguinte. A publicação do resultado, conforme cronograma, está marcada para 28 de outubro.
Ainda conforme o documento, a gestão da UPA Areal prevê execução de serviços como acolhimento e classificação de risco, atendimento médico de urgência adulto e pediátrico conforme preconiza o Ministério da Saúde, incluindo pediatra durante os sete dias da semana, traumatologista-ortopedista em regime de sobreaviso dez horas semanais, atendimento de enfermagem, assistência farmacêutica 24 horas, odontologia de urgência e emergência, serviço social, limpeza, lavanderia, portaria e vigilância, entre outros. A entidade selecionada deverá assumir a gestão em 30 dias a contar da emissão da ordem de serviço.
O repasse anual máximo para custeio do equipamento, incluindo serviço de atendimento a pacientes, é de R$ 13.8 milhões, com teto mensal de R$ 1.157.337,00. A UPA Areal, em 2025, atendeu 77.5 mil pacientes e coletou 5.983 exames laboratoriais.