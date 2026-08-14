Novo Hamburgo recebe mostra com mais 1,1 mil veículos

A cidade de Novo Hamburgo será novamente o ponto de encontro de apaixonados por carros antigos. Entre os dias 21 e 23 de agosto, os Pavilhões da Fenac recebem a 23ª edição da Expoclassic, que terá mais de 1,1 mil veículos em exposição. A expectativa da organização é atrair mais de 30 mil visitantes durante os três dias de evento.
O lançamento oficial da Expoclassic 2026 ocorreu nesta quinta-feira (13), reunindo representantes da organização e autoridades. Promovida pelo Veteran Car Club Novo Hamburgo, a programação alia cultura, turismo e preservação da memória automobilística, reunindo veículos de diferentes marcas, modelos e épocas.
A Expoclassic transformará os pavilhões da Fenac em um grande espaço dedicado à preservação da história automobilística. Serão mais de 1,1 mil veículos, incluindo modelos restaurados e exemplares com mais de 30 anos, de diferentes marcas e épocas. Além da exposição, a programação conta com atrações musicais e premiação dos veículos. A proposta é aproximar o antigomobilismo do público em geral, proporcionando uma experiência para toda a família.
Na sexta-feira (21), a recepção dos veículos ocorre das 9 às 20h, com abertura dos portões para o público às 14 horas. As atividades seguem até as 21h. No sábado (22), a visitação começa às 9h e segue até as 21h. Estão previstos shows às 14 e 16h.
Já no domingo (23), o evento inicia às 9h. A programação inclui a premiação dos veículos e o show especial da banda The Travellers O encerramento da Expoclassic está previsto para as 18h. Com a expectativa de receber mais de 30 mil visitantes, o evento também movimenta o turismo e a economia local, atraindo público de diferentes cidades e países para Novo Hamburgo.
De acordo com o presidente da Expoclassic, Ivanir Hermes, o evento tem alcance internacional e reúne expositores e visitantes de diferentes países. “Vem gente do Uruguai, Paraguai, Argentina e de todo o país. Quem é amante dos carros antigos vai encontrar veículos históricos, restaurados e muito bonitos”, destacou.