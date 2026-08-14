Chuvas em Bagé causam demora em recuperação de vias

As chuvas registradas em Bagé nas últimas semanas têm oportunizado que o município consiga armazenar água após meses de déficit hídrico. No entanto, as precipitações que favorecem o abastecimento de água, muitas vezes provocam uma demora em trabalhos de recuperação de vias, seja na área urbana quanto no interior de Bagé.
Na área rural, o impacto é sentido e, como salienta o secretário de Desenvolvimento Rural, Renan Gonçalves, a umidade acaba impedido de avançar em trabalhos de recuperação das estradas vicinais. Mesmo com esse fator climático, a SDR mantém um trabalho organizado para o atendimento às demandas do interior.
“Estou com o maquinário na Serrilhada, onde nós estamos realizando um trabalho completo, com retroescavadeira para desaguadores. Nós estamos limpando bueiros, carregando cascalho para lá, porque há locais com atoleiro, raspamos o barro e colocamos cascalho e também patrolando a estrada”, detalha Gonçalves.
O secretário informa que também receberam patrolamento a estrada da Igrejinha e o Passo do Pinto. Já em Joca Tavares foram instalados bueiros e também foi feita a abertura de desaguadores com retroescavadeira, assim como também foi realizado patrolamento em trechos da via.
“Infelizmente, com os dias chuvosos, temos poucos dias com condições para realizar um trabalho e estradas como essas que eu destaquei apresentam grandes extensões. Joca Tavares, por exemplo, a gente conseguiu fazer mais ou menos entre 25 a 30 quilômetros de patrolamento e é isso. Nos próximos dias já está marcando mais dias chuvosos e após parar a chuva ainda é preciso esperar uns dois dias de tempo seco para retomar o trabalho”, aponta Renan Gonçalves.
As chuvas registradas em Bagé nas últimas semanas têm oportunizado que o município consiga armazenar água após meses de déficit hídrico. No entanto, as precipitações que favorecem o abastecimento de água, muitas vezes provocam uma demora em trabalhos de recuperação de vias, seja na área urbana quanto no interior de Bagé.
Na área rural, o impacto é sentido e, como salienta o secretário de Desenvolvimento Rural, Renan Gonçalves, a umidade acaba impedido de avançar em trabalhos de recuperação das estradas vicinais. Mesmo com esse fator climático, a SDR mantém um trabalho organizado para o atendimento às demandas do interior.
“Estou com o maquinário na Serrilhada, onde nós estamos realizando um trabalho completo, com retroescavadeira para desaguadores. Nós estamos limpando bueiros, carregando cascalho para lá, porque há locais com atoleiro, raspamos o barro e colocamos cascalho e também patrolando a estrada”, detalha Gonçalves.
O secretário informa que também receberam patrolamento a estrada da Igrejinha e o Passo do Pinto. Já em Joca Tavares foram instalados bueiros e também foi feita a abertura de desaguadores com retroescavadeira, assim como também foi realizado patrolamento em trechos da via.
“Infelizmente, com os dias chuvosos, temos poucos dias com condições para realizar um trabalho e estradas como essas que eu destaquei apresentam grandes extensões. Joca Tavares, por exemplo, a gente conseguiu fazer mais ou menos entre 25 a 30 quilômetros de patrolamento e é isso. Nos próximos dias já está marcando mais dias chuvosos e após parar a chuva ainda é preciso esperar uns dois dias de tempo seco para retomar o trabalho”, aponta Renan Gonçalves.