Santo Amaro do Sul receberá caminhada cultural nesta sexta

Uma caminhada cultural vai levar moradores e visitantes a percorrer o patrimônio histórico de Santo Amaro do Sul nesta sexta-feira (14), em programação alusiva ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A atividade gratuita, promovida pela Prefeitura de General Câmara, ocorre das 9h às 11h, com o tema “Caminhos da Memória: Vivências no Patrimônio de Santo Amaro”.
A programação começa com uma roda de conversa conduzida pelo historiador André Vanderlei da Silva, mestre em História pela UFRGS, e pela professora e historiadora Anajara Maria de Melo da Silva, que coordena o Centro de Atendimento ao Turista de Santo Amaro. O encontro abordará a formação histórica da antiga vila, a influência da colonização açoriana e os desafios de preservação do patrimônio material e imaterial.
Na sequência, os participantes farão uma caminhada guiada pelo centro histórico, passando por ruas, edificações e espaços que ajudam a contar mais de dois séculos e meio de história da localidade. O percurso inclui informações sobre arquitetura, personagens e acontecimentos relacionados à formação de Santo Amaro.
O encerramento terá apresentação musical de artistas locais e degustação de alimentos associados à tradição açoriana. Segundo o secretário municipal de Turismo, Cultura, Lazer e Esporte, Alessandro Rasquinha, mais de 70 pessoas já estavam inscritas no início desta semana.
A iniciativa integra a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2026, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), e busca aproximar a comunidade de seu patrimônio. Em Santo Amaro, o conjunto formado pela praça histórica e 14 edificações é tombado pelo Iphan.