Prédio da antiga estação ferroviária de Rio Grande sofre intervenção

A prefeitura de Rio Grande iniciou nesta semana uma ação emergencial de salvamento e estabilização no prédio da antiga Estação Ferroviária. Nesta primeira etapa, a Secretaria de Planejamento e Habitação em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos, realiza a remoção cuidadosa das telhas, a estabilização da estrutura e o salvamento de elementos originais do prédio, como forma de evitar o agravamento dos danos e garantir a preservação do imóvel.
A intervenção ocorre após a identificação de um comprometimento do telhado, que sofreu um desabamento parcial. Em uma inspeção realizada com o uso de drones, a equipe técnica da prefeitura constatou o furto de parte significativa das telhas no perímetro do prédio, além do desaparecimento das calhas originais. A remoção, por estar localizada na parte superior da edificação, não era perceptível a partir do solo.
Conforme a equipe técnica da prefeitura, coordenada pelo arquiteto Daniel Cougo, a retirada das telhas e das calhas permitiu que a água das chuvas atingisse diretamente o madeiramento responsável pela sustentação do telhado, agravando o comprometimento da estrutura. Cougo afirma que a ação da Prefeitura é emergencial para impedir que ocorra o colapso total da cobertura. “O madeiramento está muito comprometido e, por isso, a retirada das telhas irá aliviar o peso sobre as estruturas, e o envelopamento irá proteger o madeiramento e demais elementos evitando a progressão dos danos”, explica o coordenador.
A equipe cita que todo o material retirado agora da edificação será armazenado para ser classificado e utilizado, futuramente, no processo de restauro do prédio. A intervenção também prevê uma limpeza técnica da edificação, com a retirada dos elementos internos que já apresentam comprometimento,
O valor necessário para uma restauração completa da antiga estação ainda é elevado, diante das condições atuais do imóvel, com uma estimativa inicial de R$ 15 milhões. O objetivo imediato, no entanto, é evitar o agravamento dos danos e garantir que a estrutura possa ser preservada até que sejam viabilizados recursos necessários para o restauro completo do edifício.