Santa Maria projeta investir R$ 11,6 milhões em renovação tecnológica

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informa que está aberto o edital de licitação para a modernização e ampliação do sistema de segurança e monitoramento eletrônico urbano, gerenciado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Com investimento estimado em R$ 11,6 milhões, a iniciativa prevê a renovação completa da estrutura tecnológica e o avanço da cobertura para mais bairros e distritos.
O novo contrato promoverá uma renovação tecnológica profunda na rede municipal. A principal novidade é a expansão do videomonitoramento, partindo de uma previsão inicial de mais de 1,7 mil câmeras em funcionamento, podendo chegar a até 3 mil equipamentos ao longo do período contratual. Além de maior resolução de imagem, os novos dispositivos contarão com Inteligência Artificial embarcada e ampliação da tecnologia de leitura automatizada de placas de veículos (OCR), fortalecendo o cercamento eletrônico da cidade. O pacote contempla ainda equipamentos específicos para grandes eventos e a implantação de uma base móvel espelhada ao Ciosp.
O financiamento dos serviços será viabilizado com investimentos próprios do Município. A abertura das propostas da licitação está marcada para o dia 17 de agosto de 2026, às 8h30min, por meio do Portal de Compras do Governo Federal.
Prestes a completar seis anos de atividades, o Ciosp é uma ferramenta essencial para o monitoramento e a prevenção de crimes em Santa Maria. No local, operam de forma integrada e em tempo integral corporações como a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que possui a regulação realizada diretamente da cidade.
A eficiência dessa rede, que atualmente conta com 1,2 mil câmeras convencionais e 40 câmeras de cercamento eletrônico, já reflete na queda constante dos índices de criminalidade em Santa Maria, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-RS), que apontam redução significativa nos indicadores de roubos em geral e roubos de veículos na cidade.
A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informa que está aberto o edital de licitação para a modernização e ampliação do sistema de segurança e monitoramento eletrônico urbano, gerenciado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Com investimento estimado em R$ 11,6 milhões, a iniciativa prevê a renovação completa da estrutura tecnológica e o avanço da cobertura para mais bairros e distritos.
O novo contrato promoverá uma renovação tecnológica profunda na rede municipal. A principal novidade é a expansão do videomonitoramento, partindo de uma previsão inicial de mais de 1,7 mil câmeras em funcionamento, podendo chegar a até 3 mil equipamentos ao longo do período contratual. Além de maior resolução de imagem, os novos dispositivos contarão com Inteligência Artificial embarcada e ampliação da tecnologia de leitura automatizada de placas de veículos (OCR), fortalecendo o cercamento eletrônico da cidade. O pacote contempla ainda equipamentos específicos para grandes eventos e a implantação de uma base móvel espelhada ao Ciosp.
O financiamento dos serviços será viabilizado com investimentos próprios do Município. A abertura das propostas da licitação está marcada para o dia 17 de agosto de 2026, às 8h30min, por meio do Portal de Compras do Governo Federal.
Prestes a completar seis anos de atividades, o Ciosp é uma ferramenta essencial para o monitoramento e a prevenção de crimes em Santa Maria. No local, operam de forma integrada e em tempo integral corporações como a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que possui a regulação realizada diretamente da cidade.
A eficiência dessa rede, que atualmente conta com 1,2 mil câmeras convencionais e 40 câmeras de cercamento eletrônico, já reflete na queda constante dos índices de criminalidade em Santa Maria, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-RS), que apontam redução significativa nos indicadores de roubos em geral e roubos de veículos na cidade.