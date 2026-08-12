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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 00:30

Sistema de videomonitoramento em Taquara vai passar por ampliação

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Jornal Cidades
A prefeitura de Taquara iniciou uma nova etapa de ampliação do sistema de videomonitoramento do município, em parceria com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) e a Câmara de Vereadores. A estrutura atual conta com mais de 160 câmeras e passará a receber novos equipamentos com recursos de inteligência e integração com o banco de dados estadual.
Nesta etapa, serão instaladas 10 câmeras com reconhecimento facial em áreas urbanas e 40 pontos de monitoramento destinados à identificação de veículos. A previsão é de que a nova estrutura esteja implantada e em funcionamento em até 60 dias.
Segundo a prefeitura, os equipamentos serão utilizados pelas forças de segurança como apoio às ações de prevenção e investigação, possibilitando a consulta e o cruzamento de informações para auxiliar na identificação de pessoas e veículos relacionados a ocorrências policiais.
A prefeitura de Taquara iniciou uma nova etapa de ampliação do sistema de videomonitoramento do município, em parceria com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) e a Câmara de Vereadores. A estrutura atual conta com mais de 160 câmeras e passará a receber novos equipamentos com recursos de inteligência e integração com o banco de dados estadual.
Nesta etapa, serão instaladas 10 câmeras com reconhecimento facial em áreas urbanas e 40 pontos de monitoramento destinados à identificação de veículos. A previsão é de que a nova estrutura esteja implantada e em funcionamento em até 60 dias.
Segundo a prefeitura, os equipamentos serão utilizados pelas forças de segurança como apoio às ações de prevenção e investigação, possibilitando a consulta e o cruzamento de informações para auxiliar na identificação de pessoas e veículos relacionados a ocorrências policiais.

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