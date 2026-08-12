Sistema de videomonitoramento em Taquara vai passar por ampliação

Nesta etapa, serão instaladas 10 câmeras com reconhecimento facial em áreas urbanas e 40 pontos de monitoramento destinados à identificação de veículos. A previsão é de que a nova estrutura esteja implantada e em funcionamento em até 60 dias.
Segundo a prefeitura, os equipamentos serão utilizados pelas forças de segurança como apoio às ações de prevenção e investigação, possibilitando a consulta e o cruzamento de informações para auxiliar na identificação de pessoas e veículos relacionados a ocorrências policiais.