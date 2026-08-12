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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 00:30

Prefeitura de Rio Grande avança em tratativas com a Refinaria Riograndense

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Jornal Cidades
A prefeitura do Rio Grande e a Refinaria Riograndense avançam nas tratativas para alinhar as ações necessárias à implantação do projeto que prevê a instalação da primeira refinaria de biocombustíveis do Brasil. Na semana passada, gestores municipais participaram de uma nova reunião na sede da refinaria, dando sequência ao trabalho iniciado em encontros anteriores. Uma nova reunião entre o Executivo e a empresa está sendo programada para os próximos dias.
O objetivo é compatibilizar as obras e intervenções previstas pela refinaria com a infraestrutura urbana do município e com outros grandes projetos que serão executados na região. A previsão da empresa é iniciar as obras ainda neste ano, embora algumas etapas ainda dependam das aprovações necessárias.
De acordo com a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, entre os assuntos tratados na reunião estão a organização da mobilidade dos trabalhadores que serão contratados para as obras, a definição de áreas para instalação de canteiros e a compatibilização dos acessos à refinaria com as intervenções viárias previstas para a cidade. “A empresa está em busca de áreas também para os canteiros de obras. Parte ficará dentro da própria Refinaria e outra parte precisará ser instalada fora. Então, estamos tratando dessa organização junto ao Município”, explicou a secretária.
Ela também citou a necessidade de compatibilizar o projeto da refinaria com as obras de duplicação da Rota do Parque, uma importante obra viária na cidade, que deverá passar em frente à unidade e contornar a área da Refinaria. Entre as possibilidades em estudo está o fechamento de uma via lateral existente junto à empresa, que poderá passar a ser utilizada como acesso exclusivo às obras. A alteração exigirá estudos sobre o trânsito e a circulação no local.
A proposta é que os encontros entre prefeitura de Rio Grande e os representantes da refinaria passem a ocorrer de forma periódica, permitindo o acompanhamento dos cronogramas e a compatibilização das diferentes intervenções.
A prefeitura do Rio Grande e a Refinaria Riograndense avançam nas tratativas para alinhar as ações necessárias à implantação do projeto que prevê a instalação da primeira refinaria de biocombustíveis do Brasil. Na semana passada, gestores municipais participaram de uma nova reunião na sede da refinaria, dando sequência ao trabalho iniciado em encontros anteriores. Uma nova reunião entre o Executivo e a empresa está sendo programada para os próximos dias.
O objetivo é compatibilizar as obras e intervenções previstas pela refinaria com a infraestrutura urbana do município e com outros grandes projetos que serão executados na região. A previsão da empresa é iniciar as obras ainda neste ano, embora algumas etapas ainda dependam das aprovações necessárias.
De acordo com a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, entre os assuntos tratados na reunião estão a organização da mobilidade dos trabalhadores que serão contratados para as obras, a definição de áreas para instalação de canteiros e a compatibilização dos acessos à refinaria com as intervenções viárias previstas para a cidade. “A empresa está em busca de áreas também para os canteiros de obras. Parte ficará dentro da própria Refinaria e outra parte precisará ser instalada fora. Então, estamos tratando dessa organização junto ao Município”, explicou a secretária.
Ela também citou a necessidade de compatibilizar o projeto da refinaria com as obras de duplicação da Rota do Parque, uma importante obra viária na cidade, que deverá passar em frente à unidade e contornar a área da Refinaria. Entre as possibilidades em estudo está o fechamento de uma via lateral existente junto à empresa, que poderá passar a ser utilizada como acesso exclusivo às obras. A alteração exigirá estudos sobre o trânsito e a circulação no local.
A proposta é que os encontros entre prefeitura de Rio Grande e os representantes da refinaria passem a ocorrer de forma periódica, permitindo o acompanhamento dos cronogramas e a compatibilização das diferentes intervenções.

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