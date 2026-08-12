Prefeitura de Rio Grande avança em tratativas com a Refinaria Riograndense

O objetivo é compatibilizar as obras e intervenções previstas pela refinaria com a infraestrutura urbana do município e com outros grandes projetos que serão executados na região. A previsão da empresa é iniciar as obras ainda neste ano, embora algumas etapas ainda dependam das aprovações necessárias.
De acordo com a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, entre os assuntos tratados na reunião estão a organização da mobilidade dos trabalhadores que serão contratados para as obras, a definição de áreas para instalação de canteiros e a compatibilização dos acessos à refinaria com as intervenções viárias previstas para a cidade. “A empresa está em busca de áreas também para os canteiros de obras. Parte ficará dentro da própria Refinaria e outra parte precisará ser instalada fora. Então, estamos tratando dessa organização junto ao Município”, explicou a secretária.
Ela também citou a necessidade de compatibilizar o projeto da refinaria com as obras de duplicação da Rota do Parque, uma importante obra viária na cidade, que deverá passar em frente à unidade e contornar a área da Refinaria. Entre as possibilidades em estudo está o fechamento de uma via lateral existente junto à empresa, que poderá passar a ser utilizada como acesso exclusivo às obras. A alteração exigirá estudos sobre o trânsito e a circulação no local.
A proposta é que os encontros entre prefeitura de Rio Grande e os representantes da refinaria passem a ocorrer de forma periódica, permitindo o acompanhamento dos cronogramas e a compatibilização das diferentes intervenções.