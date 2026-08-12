Prefeitura de Passo Fundo autoriza início da obra da Cidade da Polícia

A prefeitura de Passo Fundo realizou a assinatura da ordem de serviço para a implantação da Cidade da Polícia. A solenidade foi realizada nesta terça-feira (11), dentro da programação dos 169 anos do município, e marca o início de um projeto que irá centralizar estruturas de diferentes órgãos de segurança em um único complexo.
A Cidade da Polícia será implantada no antigo estádio Delmar Sitoni, na Vila Fátima, em uma área que passará por uma ampla transformação. O projeto prevê investimento superior a R$ 30 milhões e contará com duas edificações, praça pública de integração, estacionamento para viaturas e abertura de uma via interna.
O complexo vai receber novas sedes de unidades da Polícia Civil, entre elas a Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), a 1ª e a 2ª Delegacias de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO). Também serão instaladas no local a Secretaria de Segurança Pública e Transportes do Município e o Centro Integrado de Operações, que reunirá em um único espaço o sistema de videomonitoramento da cidade.
A estrutura será viabilizada por meio de uma permuta entre o Município e o Estado, envolvendo três prédios da Polícia Civil, além de recursos municipais e apoio institucional do Governo do Estado. A proposta é concentrar diferentes estruturas em um espaço planejado, ampliando a integração entre os órgãos e qualificando as condições de trabalho dos profissionais.
A Cidade da Polícia também permitirá a integração do videomonitoramento municipal com as demais estruturas de segurança. Atualmente, Passo Fundo conta com mais de 1.300 câmeras de videomonitoramento, que contribuem para a prevenção e o apoio às forças de segurança.
A implantação do complexo integra um conjunto de investimentos que busca ampliar a capacidade de prevenção, resposta e atendimento à população, com tecnologia, infraestrutura e atuação integrada entre as instituições “A segurança pública precisa ter um espaço adequado, uma estrutura que mostre a grandeza do que a segurança, especialmente a Polícia Civil, faz pela nossa Passo Fundo”, disse o prefeito, Pedro Almeida.
A prefeitura de Passo Fundo realizou a assinatura da ordem de serviço para a implantação da Cidade da Polícia. A solenidade foi realizada nesta terça-feira (11), dentro da programação dos 169 anos do município, e marca o início de um projeto que irá centralizar estruturas de diferentes órgãos de segurança em um único complexo.
A Cidade da Polícia será implantada no antigo estádio Delmar Sitoni, na Vila Fátima, em uma área que passará por uma ampla transformação. O projeto prevê investimento superior a R$ 30 milhões e contará com duas edificações, praça pública de integração, estacionamento para viaturas e abertura de uma via interna.
O complexo vai receber novas sedes de unidades da Polícia Civil, entre elas a Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), a 1ª e a 2ª Delegacias de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO). Também serão instaladas no local a Secretaria de Segurança Pública e Transportes do Município e o Centro Integrado de Operações, que reunirá em um único espaço o sistema de videomonitoramento da cidade.
A estrutura será viabilizada por meio de uma permuta entre o Município e o Estado, envolvendo três prédios da Polícia Civil, além de recursos municipais e apoio institucional do Governo do Estado. A proposta é concentrar diferentes estruturas em um espaço planejado, ampliando a integração entre os órgãos e qualificando as condições de trabalho dos profissionais.
A Cidade da Polícia também permitirá a integração do videomonitoramento municipal com as demais estruturas de segurança. Atualmente, Passo Fundo conta com mais de 1.300 câmeras de videomonitoramento, que contribuem para a prevenção e o apoio às forças de segurança.
A implantação do complexo integra um conjunto de investimentos que busca ampliar a capacidade de prevenção, resposta e atendimento à população, com tecnologia, infraestrutura e atuação integrada entre as instituições “A segurança pública precisa ter um espaço adequado, uma estrutura que mostre a grandeza do que a segurança, especialmente a Polícia Civil, faz pela nossa Passo Fundo”, disse o prefeito, Pedro Almeida.