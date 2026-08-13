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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:15

Historiadora de Santo Amaro do Sul foi figurante em filme de Anselmo Duarte

Centro turístico de Santo Amaro tem réplica da fictícia Venda do Nicolau, um dos cenários do filme em que Anajara foi figurante

Centro turístico de Santo Amaro tem réplica da fictícia Venda do Nicolau, um dos cenários do filme em que Anajara foi figurante

Anajara Maria de Melo da Silva/Arquivo Pessoal/Cidades
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Lívia Araújo
Lívia Araújo Repórter
Quando a equipe do filme Um Certo Capitão Rodrigo chegou a Santo Amaro do Sul, em 1970, Anajara Maria de Melo da Silva tinha 12 anos. Hoje historiadora, guia de turismo e uma das responsáveis por apresentar a vila aos visitantes, ela guarda lembranças da experiência de ter participado como figurante da produção dirigida por Anselmo Duarte.
Quando a equipe do filme Um Certo Capitão Rodrigo chegou a Santo Amaro do Sul, em 1970, Anajara Maria de Melo da Silva tinha 12 anos. Hoje historiadora, guia de turismo e uma das responsáveis por apresentar a vila aos visitantes, ela guarda lembranças da experiência de ter participado como figurante da produção dirigida por Anselmo Duarte.
O filme, inspirado no primeiro volume da saga “O Tempo e o Vento”, de Erico Verissimo, utilizou diferentes pontos da localidade como cenário. Para a moradora, a presença da equipe representou uma mudança temporária na rotina de uma vila onde, naquela época, todas as ruas eram de chão batido.
“Eu lembro de tudo”, conta Anajara. Carroças, carretas e charretes pertencentes a moradores foram alugadas para compor a ambientação da produção. O próprio casario histórico ajudava a recriar o período retratado na tela. A participação de Anajara ocorreu principalmente em uma cena de casamento e na festa que integra a narrativa. Ela recorda os figurinos preparados para os moradores que atuaram como extras. O vestido que usou tinha estampa florida e era acompanhado por sapatos de couro. “Eles forneciam todo o figurino”, relata.
A celebração filmada também ficou marcada pela movimentação nos arredores de um dos casarões históricos da vila. Nos fundos da casa associada a José Gomes de Vasconcelos Jardim, a equipe montou a cena da festa, com comida, vinho, churrasco e dança.
Filme Um Certo Capitão Rodrigo, de Anselmo Duarte, utilizou a antiga vila como cenário em filmagens de 1970 | Cia. Cinematográfica Vera Cruz/Divulgação/Cidades
Filme Um Certo Capitão Rodrigo, de Anselmo Duarte, utilizou a antiga vila como cenário em filmagens de 1970 Cia. Cinematográfica Vera Cruz/Divulgação/Cidades
Mais de meio século depois, a experiência passou a fazer parte das histórias contadas por Anajara durante o Caminho Açoriano. Na Central de Atendimento ao Turista, instalada em um prédio histórico, ela mostra o salão utilizado em uma das sequências e a reprodução da fictícia Venda do Nicolau, cenário da primeira aparição do Capitão Rodrigo Cambará no romance de Verissimo.
Ao conduzir os visitantes pela vila, a historiadora também identifica outros pontos usados nas filmagens, como construções associadas aos personagens da história. A memória do cinema, assim, se soma ao patrimônio arquitetônico, à colonização açoriana e à trajetória política da localidade.
Para Anajara, que chegou definitivamente a Santo Amaro ainda em 1970, a experiência permanece como uma lembrança pessoal e, ao mesmo tempo, como parte da história coletiva de uma comunidade que se viu transformada em parte da história do cinema nacional.

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