PGM de Novo Hamburgo consegue economia de R$ 7,3 milhões

A atuação da Subprocuradoria de Direitos Sociais da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Novo Hamburgo resultou em uma economia estimada de R$ 7.3 milhões aos cofres públicos no primeiro semestre de 2026. O levantamento considera os resultados obtidos em processos judiciais acompanhados pelo órgão, incluindo decisões relacionadas a pedidos de liminares, sentenças e processos que já alcançaram o trânsito em julgado.
O montante representa valores que, em razão da atuação jurídica do município, deixaram de gerar ou tiveram reduzido seu impacto financeiro para os cofres municipais. Os resultados refletem o trabalho técnico desenvolvido pela Procuradoria na análise dos processos, na elaboração das defesas e na adoção das medidas judiciais necessárias à proteção do interesse público.
Entre os resultados alcançados, destacam-se as decisões relacionadas a pedidos de tutela de urgência, as chamadas liminares, que podem produzir efeitos imediatos antes do julgamento definitivo das ações e, em determinadas situações, representar significativo impacto financeiro para a Administração Pública. A atuação da Subprocuradoria contribuiu para a suspensão ou revogação de diversas medidas dessa natureza, evitando a realização de despesas ou reduzindo seus efeitos para o Município.
Também fazem parte os resultados obtidos nas sentenças judiciais. No primeiro semestre, mais de 66 decisões foram favoráveis ao município, com a improcedência dos pedidos formulados contra o ente público, afastando pretensões que poderiam resultar em novas obrigações e despesas aos cofres municipais.
Parte dos processos acompanhados pela Procuradoria municipal também já alcançou o trânsito em julgado, etapa em que não há mais possibilidade de recurso. Nestes casos, os resultados favoráveis passam a ter caráter definitivo, consolidando a redução do passivo judicial e afastando de forma permanente obrigações que poderiam representar impacto financeiro ao município do Vale do Sinos.
A atuação da Subprocuradoria de Direitos Sociais da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Novo Hamburgo resultou em uma economia estimada de R$ 7.3 milhões aos cofres públicos no primeiro semestre de 2026. O levantamento considera os resultados obtidos em processos judiciais acompanhados pelo órgão, incluindo decisões relacionadas a pedidos de liminares, sentenças e processos que já alcançaram o trânsito em julgado.
O montante representa valores que, em razão da atuação jurídica do município, deixaram de gerar ou tiveram reduzido seu impacto financeiro para os cofres municipais. Os resultados refletem o trabalho técnico desenvolvido pela Procuradoria na análise dos processos, na elaboração das defesas e na adoção das medidas judiciais necessárias à proteção do interesse público.
Entre os resultados alcançados, destacam-se as decisões relacionadas a pedidos de tutela de urgência, as chamadas liminares, que podem produzir efeitos imediatos antes do julgamento definitivo das ações e, em determinadas situações, representar significativo impacto financeiro para a Administração Pública. A atuação da Subprocuradoria contribuiu para a suspensão ou revogação de diversas medidas dessa natureza, evitando a realização de despesas ou reduzindo seus efeitos para o Município.
Também fazem parte os resultados obtidos nas sentenças judiciais. No primeiro semestre, mais de 66 decisões foram favoráveis ao município, com a improcedência dos pedidos formulados contra o ente público, afastando pretensões que poderiam resultar em novas obrigações e despesas aos cofres municipais.
Parte dos processos acompanhados pela Procuradoria municipal também já alcançou o trânsito em julgado, etapa em que não há mais possibilidade de recurso. Nestes casos, os resultados favoráveis passam a ter caráter definitivo, consolidando a redução do passivo judicial e afastando de forma permanente obrigações que poderiam representar impacto financeiro ao município do Vale do Sinos.