Sapiranga Summit reúne empresários e influenciadores em debates

Até o dia 13 de agosto, o Fly.Hub, em Sapiranga, recebe mais uma edição do Sapiranga Summit. Para este ano, o encontro amplia sua estrutura e ocupará uma área superior a 10 mil metros quadrados, com oito espaços simultâneos dedicados a palestras, painéis, workshops e experiências interativas.
Entre os destaques da programação está o criador de conteúdo, empresário e gestor de influenciadores Toguro, confirmado para o último dia do evento. Reconhecido por transformar sua presença nas redes sociais em um ecossistema de empresas e marcas voltadas ao fitness e ao empreendedorismo, ele sobe ao palco em 13 de agosto, às 20 horas, integrando o line-up que também reúne Mari Maria, Cesar Cielo, Carol Paiffer e Dado Schneider.
Além da programação de conteúdo, o Sapiranga Summit aposta em uma experiência que combina networking, tecnologia, entretenimento, ativações e espaços de convivência, incentivando o público a permanecer no evento durante todo o dia. Segundo o diretor de Inovação do Sapiranga Summit, Paulo Kayser Jr., a proposta desta edição é ampliar a experiência dos participantes para além das palestras. “Queremos criar um ambiente para as pessoas chegarem e passarem o dia. Não apenas assistir a uma palestra, mas encontrar espaços para conversar, fazer networking, conhecer novas ideias, participar das ativações e aproveitar toda a programação”, comenta.
Os ingressos estão disponíveis pelo site (sapirangasummit.com.br). Um único ingresso garante acesso a todos os dias de programação, com valores de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).