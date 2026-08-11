Pronto Atendimento em Santa Maria reabre após alagamento

A sala de emergência do Pronto Atendimento (PA) do Patronato, em Santa Maria, foi reaberta no fim de semana após passar por obras de recuperação e manutenção por parte da prefeitura. O espaço estava fechado desde o alagamento registrado em 28 de julho, quando a água atingiu a área de emergência e a sala de enfermagem da unidade.
Durante os 10 dias de intervenção, foram realizados diversos serviços para recuperar os ambientes e reforçar a estrutura. Entre os trabalhos executados estão a troca de todo o forro de gesso da sala de emergência e da sala de enfermagem, pintura dos dois espaços, manutenção da rede elétrica, pintura das portas, troca dos cabeamentos de internet e manutenção das calhas externas.
A intervenção também solucionou o problema no sistema de drenagem da cobertura. Foi realizada a manutenção das calhas e implementado sistema de extravasamento para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de novos transbordamentos e infiltrações na área destinada aos atendimentos de urgência e emergência.
Durante o período em que a sala permaneceu fechada, os atendimentos não foram interrompidos. A unidade adaptou temporariamente um leito para os casos de urgência e emergência e transferiu a sala de enfermagem para outro espaço, garantindo a continuidade da assistência aos pacientes.
Segundo o secretário de Município da Saúde, Guilherme Ribas, a intervenção não se limitou à recuperação dos danos provocados pelo alagamento, mas também buscou melhorar a segurança e a estrutura do espaço. Com a reabertura, a sala de emergência volta a contar com quatro leitos para atendimento de urgência e emergência, além da estrutura destinada à equipe de enfermagem.
A sala de emergência do Pronto Atendimento (PA) do Patronato, em Santa Maria, foi reaberta no fim de semana após passar por obras de recuperação e manutenção por parte da prefeitura. O espaço estava fechado desde o alagamento registrado em 28 de julho, quando a água atingiu a área de emergência e a sala de enfermagem da unidade.
Durante os 10 dias de intervenção, foram realizados diversos serviços para recuperar os ambientes e reforçar a estrutura. Entre os trabalhos executados estão a troca de todo o forro de gesso da sala de emergência e da sala de enfermagem, pintura dos dois espaços, manutenção da rede elétrica, pintura das portas, troca dos cabeamentos de internet e manutenção das calhas externas.
A intervenção também solucionou o problema no sistema de drenagem da cobertura. Foi realizada a manutenção das calhas e implementado sistema de extravasamento para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzindo o risco de novos transbordamentos e infiltrações na área destinada aos atendimentos de urgência e emergência.
Durante o período em que a sala permaneceu fechada, os atendimentos não foram interrompidos. A unidade adaptou temporariamente um leito para os casos de urgência e emergência e transferiu a sala de enfermagem para outro espaço, garantindo a continuidade da assistência aos pacientes.
Segundo o secretário de Município da Saúde, Guilherme Ribas, a intervenção não se limitou à recuperação dos danos provocados pelo alagamento, mas também buscou melhorar a segurança e a estrutura do espaço. Com a reabertura, a sala de emergência volta a contar com quatro leitos para atendimento de urgência e emergência, além da estrutura destinada à equipe de enfermagem.