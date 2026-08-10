Corsan vai instalar equipamentos para reduzir vazamentos em 74 municípios

Até o fim deste ano, a Corsan instalará 209 boosters em 74 municípios gaúchos. O investimento de R$ 20 milhões beneficiará diretamente 141 bairros e mais de 163 mil famílias, com resultados previstos já para o próximo verão. A estimativa é evitar cerca de cinco mil vazamentos por ano e economizar 3,2 milhões de metros cúbicos de água tratada, o equivalente a aproximadamente 1.280 piscinas olímpicas e suficiente para abastecer uma cidade do porte de São Borja durante um ano.
Os equipamentos controlarão a pressão da água em pontos estratégicos da rede. Na prática, permitem reduzir pressões excessivas, que desgastam as tubulações e favorecem rompimentos, e recompô-las onde necessário para que a água chegue com mais eficiência a regiões altas ou distantes dos centros de produção.
Esse controle também será importante na retomada do abastecimento. Depois de uma manutenção, falta de energia ou outra ocorrência, religar os equipamentos não significa que a água chegará imediatamente a todas as torneiras. É preciso recuperar os níveis dos reservatórios e recompor a pressão ao longo de redes que podem se estender por quilômetros e apresentar grandes diferenças de altitude. Distribuídos em pontos estratégicos, os boosters ajudarão a acelerar esse processo.
Os boosters são conjuntos de bombeamento de pequeno e médio porte instalados ao longo da distribuição. Para definir onde cada equipamento será colocado, a Corsan analisa indicadores operacionais e o histórico de ocorrências e utiliza modelagem hidráulica e simulações digitais para identificar a configuração mais adequada a cada região.
Os equipamentos atuarão sobre aproximadamente 2,7 mil quilômetros de tubulações. A redução de rompimentos também significa menos escavações e intervenções para reparos, diminuindo impactos no trânsito e na rotina das cidades. O projeto começou a ser estruturado após a privatização da Corsan, em 2023, a partir de estudos sobre o comportamento das redes e das dificuldades identificadas em episódios de desabastecimento. A companhia desenvolveu internamente a metodologia de priorização, os estudos hidráulicos, os critérios de dimensionamento e a estratégia de operação.