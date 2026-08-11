Feira do Livro de Novo Hamburgo terá estrutura ampliada em 2026

Entre os dias 8 e 13 de setembro, a Praça da Bandeira receberá a 41ª Feira do Livro de Novo Hamburgo, consolidando o evento como um dos mais importantes do calendário cultural do município. Neste ano, a Feira chega ainda maior, com ampliação da estrutura, da programação e dos investimentos, oferecendo ao público uma experiência ainda mais rica e diversificada.
Promovida pela prefeitura de Novo Hamburgo e demais instituições apoiadoras, a feira reafirma seu compromisso com o incentivo à leitura, à formação de novos leitores e à valorização da cultura. A edição de 2026 contará com um investimento ampliado. Além dos recursos próprios da Prefeitura de Novo Hamburgo, o evento também contará com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), destinados à contratação da programação artística. Esse investimento possibilitará uma agenda cultural ainda mais qualificada e diversificada, ampliando as oportunidades de acesso da comunidade à arte e à cultura.
Entre as novidades desta edição estão a ampliação do número de livreiros participantes, incentivo especial da Secretaria Municipal de Educação para a aquisição de livros, uma programação cultural mais extensa e a realização de um número maior de atrações ao longo dos seis dias de evento. A proposta é oferecer ainda mais opções ao público, fortalecendo a Feira como um espaço de encontro entre literatura, educação, arte e convivência.
A valorização dos artistas locais é um dos pilares da programação. Músicos, escritores, contadores de histórias, grupos culturais e outros representantes da produção artística hamburguense terão espaço garantido na Feira, dividindo a programação com atrações regionais convidadas. A iniciativa busca reconhecer e incentivar os talentos da cidade, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio cultural com artistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
A edição de 2026 também será marcada pela celebração dos 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, instituição que há oito décadas desempenha um papel fundamental na democratização do acesso ao livro, à informação e ao conhecimento.
Entre os dias 8 e 13 de setembro, a Praça da Bandeira receberá a 41ª Feira do Livro de Novo Hamburgo, consolidando o evento como um dos mais importantes do calendário cultural do município. Neste ano, a Feira chega ainda maior, com ampliação da estrutura, da programação e dos investimentos, oferecendo ao público uma experiência ainda mais rica e diversificada.
Promovida pela prefeitura de Novo Hamburgo e demais instituições apoiadoras, a feira reafirma seu compromisso com o incentivo à leitura, à formação de novos leitores e à valorização da cultura. A edição de 2026 contará com um investimento ampliado. Além dos recursos próprios da Prefeitura de Novo Hamburgo, o evento também contará com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), destinados à contratação da programação artística. Esse investimento possibilitará uma agenda cultural ainda mais qualificada e diversificada, ampliando as oportunidades de acesso da comunidade à arte e à cultura.
Entre as novidades desta edição estão a ampliação do número de livreiros participantes, incentivo especial da Secretaria Municipal de Educação para a aquisição de livros, uma programação cultural mais extensa e a realização de um número maior de atrações ao longo dos seis dias de evento. A proposta é oferecer ainda mais opções ao público, fortalecendo a Feira como um espaço de encontro entre literatura, educação, arte e convivência.
A valorização dos artistas locais é um dos pilares da programação. Músicos, escritores, contadores de histórias, grupos culturais e outros representantes da produção artística hamburguense terão espaço garantido na Feira, dividindo a programação com atrações regionais convidadas. A iniciativa busca reconhecer e incentivar os talentos da cidade, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio cultural com artistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
A edição de 2026 também será marcada pela celebração dos 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, instituição que há oito décadas desempenha um papel fundamental na democratização do acesso ao livro, à informação e ao conhecimento.