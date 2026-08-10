Mercado Público de Rio Grande ganha espaço para agroindústrias

O Mercado Público do Rio Grande agora conta com um espaço regional de agroindústrias. A loja foi inaugurada na semana passada e fica no quarto 23, em frente ao Terminal Hidroviário, sendo o primeiro espaço institucional voltado para agroindústrias dentro de um Mercado Público no RS. A loja funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 14h.
A loja foi resultado de uma articulação entre a prefeitura do Rio Grande, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SMAP), e a Associação das Agroindústrias Familiares do Sul do RS, criada em 2025. Também tem apoio da Emater, sindicatos da área e outros atores que se uniram para viabilizar o espaço no Mercado Público.
Atualmente, sete agroindústrias fazem parte da Associação e tem seus produtos expostos na loja. Porém, visando a diversificação da oferta e o fortalecimento do setor, outras 11 agroindústrias têm seus produtos à disposição da população e turistas na loja. Assim, o espaço conta com uma grande variedade de opções, entre laticínios (queijos variados e temperados, manteigas, doces de leite, etc), licores, cachaças, doces, geleias, risotos, chás, temperos, sucos, entre outros.
A agenda teve a presença de diversas autoridades, com destaque para a prefeita Darlene Pereira. “A grande importância desse espaço é o resgate da agroindústria familiar no Mercado Público. Essa é uma parceria construída a muitas mãos com o objetivo de fortalecer as agroindústrias da região e também oferecer à nossa comunidade um espaço qualificado, para que as pessoas possam vir aqui comprar e consumir produtos de qualidade”, comenta a prefeita.