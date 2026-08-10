Gramado lidera iniciativa de digitalização de acervos museológicos

Alinhada à cooperação promovida pela Associação Regional de Museus (Aremus), a iniciativa atende à necessidade de implementação de Políticas de Acervos Digitais nos Vales do Paranhana e do Rio dos Sinos. O encontro reuniu profissionais do Museu Municipal de Parobé e da equipe do Inventário do Patrimônio com o objetivo de fortalecer a salvaguarda e a democratização do acesso à história regional.
Com abordagem 100% prática, a oficina compartilhou a experiência do Repositório Digital do Museu Estação Férrea da Várzea Grande para desmistificar os desafios tecnológicos do setor. Os participantes foram capacitados na utilização da plataforma Tainacan, aprendendo o passo a passo para a gestão, organização, criação de coleções e catalogação de acervos para disponibilização pública.
O coordenador do Patrimônio Histórico, Wanderley Cavalcante, ressaltou o impacto do avanço tecnológico na preservação cultural. “Preservar a nossa história é garantir o acesso do público hoje e no futuro. A transformação digital nos museus da região já começou e Gramado segue empenhada em liderar esse processo de integração e salvaguarda da nossa memória”, afirmou Wanderley Cavalcante.