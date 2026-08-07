Seminário de Turismo de Natureza será realizado em Três Coroas

O 9º Seminário Estadual de Turismo de Natureza, que ocorrerá em Três Coroas, reafirma uma trajetória iniciada em 1997, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre o turismo e o lazer em ambientes naturais no Rio Grande do Sul. Nesta edição, o evento busca fortalecer essa história, promovendo reflexões sobre os desafios atuais, as oportunidades e as perspectivas para o desenvolvimento sustentável do turismo de natureza.
De 26 a 29 de agosto, a cidade do Vale do Paranhana sedia o seminário, que reunirá profissionais do turismo, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores, estudantes e representantes de entidades do setor. A programação contará com palestras, painéis, mesas de debate e atividades técnicas, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos, apresentação de boas práticas e construção de soluções para o fortalecimento do segmento.
O seminário tem como propósito integrar poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil, estimulando a cooperação entre os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento do turismo de natureza. O evento reforça a importância da gestão sustentável, da conservação dos patrimônios natural e cultural e da valorização dos territórios como pilares para um turismo responsável e transformador.
Haverá espaço destinado à apresentação de atrativos turísticos, produtos e iniciativas da agroindústria familiar durante o evento. A Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo e a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura organizam este evento, em conjunto, para fortalecer o mercado, capacitar profissionais e promover práticas sustentáveis no turismo de natureza.
O 9º Seminário Estadual de Turismo de Natureza, que ocorrerá em Três Coroas, reafirma uma trajetória iniciada em 1997, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre o turismo e o lazer em ambientes naturais no Rio Grande do Sul. Nesta edição, o evento busca fortalecer essa história, promovendo reflexões sobre os desafios atuais, as oportunidades e as perspectivas para o desenvolvimento sustentável do turismo de natureza.
De 26 a 29 de agosto, a cidade do Vale do Paranhana sedia o seminário, que reunirá profissionais do turismo, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores, estudantes e representantes de entidades do setor. A programação contará com palestras, painéis, mesas de debate e atividades técnicas, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos, apresentação de boas práticas e construção de soluções para o fortalecimento do segmento.
O seminário tem como propósito integrar poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil, estimulando a cooperação entre os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento do turismo de natureza. O evento reforça a importância da gestão sustentável, da conservação dos patrimônios natural e cultural e da valorização dos territórios como pilares para um turismo responsável e transformador.
Haverá espaço destinado à apresentação de atrativos turísticos, produtos e iniciativas da agroindústria familiar durante o evento. A Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo e a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura organizam este evento, em conjunto, para fortalecer o mercado, capacitar profissionais e promover práticas sustentáveis no turismo de natureza.