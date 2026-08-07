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Publicada em 07 de Agosto de 2026 às 00:30

Ponte entre Parobé e Taquara é interditada por risco à estrutura

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Jornal Cidades
A prefeitura de Parobé informou, em comunicado, que a ponte sobre o Rio Paranhana, que liga o município até Taquara pela avenida das Nações, está interditada desde esta quinta-feira (6) como medida preventiva para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A interdição foi definida pelas prefeituras de ambos os municípios após as fortes chuvas registradas nos últimos dias, que provocaram a elevação do nível do Rio Paranhana e o aumento da força da correnteza.
Com isso, houve a remoção do material de suporte da cabeceira da ponte, no lado pertencente ao município de Taquara, aumentando o risco de comprometimento da estrutura. O material utilizado para reforçar o local em fevereiro deste ano, durante uma interdição parcial realizada em razão de problemas na mesma cabeceira, foi levado pela força da correnteza durante a enchente mais recente, agravando a situação.
Equipes técnicas dos municípios realizarão uma avaliação detalhada da estrutura e irão definir as medidas corretivas necessárias para garantir a segurança da travessia. A prefeitura de Parobé reforça que a interdição permanecerá enquanto forem realizados os trabalhos e orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas até que a passagem seja liberada com segurança. Não há uma previsão para liberação da passagem entre os dois municípios.
A prefeitura de Parobé informou, em comunicado, que a ponte sobre o Rio Paranhana, que liga o município até Taquara pela avenida das Nações, está interditada desde esta quinta-feira (6) como medida preventiva para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A interdição foi definida pelas prefeituras de ambos os municípios após as fortes chuvas registradas nos últimos dias, que provocaram a elevação do nível do Rio Paranhana e o aumento da força da correnteza.
Com isso, houve a remoção do material de suporte da cabeceira da ponte, no lado pertencente ao município de Taquara, aumentando o risco de comprometimento da estrutura. O material utilizado para reforçar o local em fevereiro deste ano, durante uma interdição parcial realizada em razão de problemas na mesma cabeceira, foi levado pela força da correnteza durante a enchente mais recente, agravando a situação.
Equipes técnicas dos municípios realizarão uma avaliação detalhada da estrutura e irão definir as medidas corretivas necessárias para garantir a segurança da travessia. A prefeitura de Parobé reforça que a interdição permanecerá enquanto forem realizados os trabalhos e orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas até que a passagem seja liberada com segurança. Não há uma previsão para liberação da passagem entre os dois municípios.

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