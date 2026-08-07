Ponte entre Parobé e Taquara é interditada por risco à estrutura

Com isso, houve a remoção do material de suporte da cabeceira da ponte, no lado pertencente ao município de Taquara, aumentando o risco de comprometimento da estrutura. O material utilizado para reforçar o local em fevereiro deste ano, durante uma interdição parcial realizada em razão de problemas na mesma cabeceira, foi levado pela força da correnteza durante a enchente mais recente, agravando a situação.
Equipes técnicas dos municípios realizarão uma avaliação detalhada da estrutura e irão definir as medidas corretivas necessárias para garantir a segurança da travessia. A prefeitura de Parobé reforça que a interdição permanecerá enquanto forem realizados os trabalhos e orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas até que a passagem seja liberada com segurança. Não há uma previsão para liberação da passagem entre os dois municípios.