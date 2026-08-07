Lajeado contrata estudo sobre destinação de resíduos sólidos

A prefeitura de Lajeado contratou uma empresa para elaborar um estudo que apontará a melhor alternativa técnica, ambiental e econômico-financeira para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município. O objetivo é planejar o futuro da gestão de resíduos em Lajeado para garantir soluções mais eficientes e sustentáveis.
O trabalho será desenvolvido pela empresa Azimute Soluções Sustentáveis para Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente, a mesma que, em 2025, realizou um diagnóstico dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Lajeado, apresentou propostas para tornar o sistema de recolhimento de lixo mais eficiente e embasou uma nova licitação.
No estudo, será realizado um diagnóstico completo da estrutura existente com a avaliação operacional e ambiental do aterro sanitário municipal, levantamento da capacidade de operação, análise da vida útil do empreendimento e estudos sobre alternativas para o tratamento e a destinação final dos resíduos. Também serão avaliadas tecnologias, modelos de gestão, custos de implantação e operação, e de experiências adotadas por outros municípios. Ao final, será entregue um relatório com recomendações e a indicação da alternativa considerada mais propícia para o município.
A equipe técnica da empresa já realizou uma visita ao aterro sanitário de Lajeado. Atualmente, a estrutura possui aproximadamente um ano e meio de vida útil estimada, fator que reforça a importância de iniciar o planejamento da solução que será adotada nos próximos anos.
A primeira etapa do estudo deverá ser concluída entre 60 e 90 dias e servirá de base para definir a solução mais adequada para a gestão e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos.
A prefeitura de Lajeado contratou uma empresa para elaborar um estudo que apontará a melhor alternativa técnica, ambiental e econômico-financeira para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município. O objetivo é planejar o futuro da gestão de resíduos em Lajeado para garantir soluções mais eficientes e sustentáveis.
O trabalho será desenvolvido pela empresa Azimute Soluções Sustentáveis para Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente, a mesma que, em 2025, realizou um diagnóstico dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Lajeado, apresentou propostas para tornar o sistema de recolhimento de lixo mais eficiente e embasou uma nova licitação.
No estudo, será realizado um diagnóstico completo da estrutura existente com a avaliação operacional e ambiental do aterro sanitário municipal, levantamento da capacidade de operação, análise da vida útil do empreendimento e estudos sobre alternativas para o tratamento e a destinação final dos resíduos. Também serão avaliadas tecnologias, modelos de gestão, custos de implantação e operação, e de experiências adotadas por outros municípios. Ao final, será entregue um relatório com recomendações e a indicação da alternativa considerada mais propícia para o município.
A equipe técnica da empresa já realizou uma visita ao aterro sanitário de Lajeado. Atualmente, a estrutura possui aproximadamente um ano e meio de vida útil estimada, fator que reforça a importância de iniciar o planejamento da solução que será adotada nos próximos anos.
A primeira etapa do estudo deverá ser concluída entre 60 e 90 dias e servirá de base para definir a solução mais adequada para a gestão e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos.