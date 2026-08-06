Nova Petrópolis projeta R$ 10 milhões com eventos corporativos

Nova Petrópolis está no radar como destino para o turismo de negócios e eventos. Entre os meses de agosto e novembro, os congressos e eventos corporativos já confirmados para o município devem reunir mais de 4 mil participantes no Centro de Eventos, com uma estimativa de R$ 10 milhões em movimentação econômica. Essa projeção foi apresentada durante o encontro “Novos Congressos em Nova Petrópolis: o que isso gera para o seu negócio?”, realizado aos empresários dos setores de hotelaria, gastronomia, comércio, serviços, transporte, postos de combustíveis, locação de veículos e receptivos turísticos.
Os dados foram apresentados pelo captador de eventos do Convention & Visitors Bureau - Região das Hortênsias, Régis Stuani, que afirmou que o impacto positivo será sentido em diversos segmentos da economia, especialmente na rede hoteleira, gastronomia, comércio, transporte, prestadores de serviços e demais empreendimentos ligados ao turismo. “São recursos que chegam de fora do município, fortalecendo a economia local, gerando renda, empregos e impulsionando o desenvolvimento, por isso, é muito importante que todos estejam engajados em bem receber esse público”, enalteceu Stuani.
A estratégia integra o trabalho desenvolvido pela secretaria de Turismo e Cultura, que tem intensificado as ações voltadas à captação de eventos corporativos e científicos como forma de reduzir os efeitos da sazonalidade, ampliar o fluxo de visitantes durante a semana e fortalecer Nova Petrópolis como um destino competitivo para o segmento de turismo de negócios.
Além dos benefícios econômicos imediatos, os eventos fortalecem a imagem de Nova Petrópolis em âmbito nacional, ampliam a visibilidade do destino e criam novas oportunidades para futuras captações. Para o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, os resultados demonstram que planejamento, articulação e parceria geram resultados concretos para a população. “O turismo de negócios é uma estratégia inteligente de desenvolvimento econômico. Cada congresso captado representa novos visitantes consumindo em hotéis, restaurantes, cafeterias, atrativos turísticos, comércio e diversos prestadores de serviços”, afirmou.