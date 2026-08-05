Lojas de cidades do Vale do Rio Pardo se preparam para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais deve levar os consumidores gaúchos a desembolsar, em média, R$ 231,60 com presentes neste ano, abrindo uma nova oportunidade de movimentação para o varejo. Conforme observa o Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), o levantamento também ajuda a compreender o comportamento esperado entre os consumidores do Vale do Rio Pardo, onde a data tradicionalmente impulsiona diferentes segmentos.
Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a data vem, ao longo dos anos, se mostrando como uma boa oportunidade para alavancar vendas na entressafra gerada pela proximidade na troca de estações. “O Dia dos Pais é uma ocasião importante para o comércio e chega em um momento no qual cada oportunidade de venda precisa ser bem aproveitada. Existe disposição de compra, e o varejo regional está preparado para oferecer variedade, boas condições e um atendimento próximo do consumidor”, destaca.
O vestuário deve concentrar a maior parcela da procura, seguido pelos perfumes, e pelos calçados. Embora o gasto pessoal médio seja estimado em R$ 231,60, o valor de cada presente deve ficar em R$ 194,53, diferença relacionada à possibilidade de um mesmo consumidor adquirir mais de um item.
A movimentação tende a se intensificar próximo à comemoração, uma vez que 47% pretendem realizar as compras poucos dias antes e 30,4%, na semana anterior. Juntos, esses grupos representam 77,4% das intenções de compra.