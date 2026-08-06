Plano de Mobilidade em Erechim encerra prazo de consulta pública

A prefeitura de Erechim avança para uma nova etapa na construção do Plano de Mobilidade Humana e Urbana Sustentável, que passa a ser denominado Humaniza Erechim. O período de Consulta Pública foi encerrado no dia 31 de julho, após a realização de apresentações preliminares em instituições e entidades do município e da Audiência Pública realizada no dia 6 de julho, na Câmara de Vereadores.
Nesta semana, o grupo de trabalho responsável pela elaboração do plano, formado por representantes de cinco secretarias municipais e técnicos das áreas envolvidas, realizou uma reunião para sistematizar os encaminhamentos decorrentes da participação da comunidade.
Com o encerramento da Consulta Pública, o grupo de trabalho passa a analisar individualmente os encaminhamentos apresentados pela comunidade, verificando a viabilidade técnica e a possibilidade de contemplação das sugestões no plano. Paralelamente, começam os trabalhos de finalização dos projetos e orçamentação das intervenções previstas.
A prefeitura trabalha para cumprir as etapas previstas no cronograma e possibilitar o início das obras durante as férias de verão. A estratégia considera que as áreas previstas para receber intervenções possuem escolas públicas e privadas, e a redução do fluxo de pessoas e veículos durante o período de férias poderá contribuir para facilitar a execução das obras e minimizar os impactos na circulação.
Para o secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Jackson Arpini, a participação social é uma etapa importante para consolidar um planejamento “O objetivo é avaliar cada manifestação com responsabilidade, considerando estudos e simulações técnicas, para que as decisões sejam assertivas e contribuam efetivamente para melhorar a mobilidade de Erechim”, disse.
A prefeitura de Erechim avança para uma nova etapa na construção do Plano de Mobilidade Humana e Urbana Sustentável, que passa a ser denominado Humaniza Erechim. O período de Consulta Pública foi encerrado no dia 31 de julho, após a realização de apresentações preliminares em instituições e entidades do município e da Audiência Pública realizada no dia 6 de julho, na Câmara de Vereadores.
Nesta semana, o grupo de trabalho responsável pela elaboração do plano, formado por representantes de cinco secretarias municipais e técnicos das áreas envolvidas, realizou uma reunião para sistematizar os encaminhamentos decorrentes da participação da comunidade.
Com o encerramento da Consulta Pública, o grupo de trabalho passa a analisar individualmente os encaminhamentos apresentados pela comunidade, verificando a viabilidade técnica e a possibilidade de contemplação das sugestões no plano. Paralelamente, começam os trabalhos de finalização dos projetos e orçamentação das intervenções previstas.
A prefeitura trabalha para cumprir as etapas previstas no cronograma e possibilitar o início das obras durante as férias de verão. A estratégia considera que as áreas previstas para receber intervenções possuem escolas públicas e privadas, e a redução do fluxo de pessoas e veículos durante o período de férias poderá contribuir para facilitar a execução das obras e minimizar os impactos na circulação.
Para o secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Jackson Arpini, a participação social é uma etapa importante para consolidar um planejamento “O objetivo é avaliar cada manifestação com responsabilidade, considerando estudos e simulações técnicas, para que as decisões sejam assertivas e contribuam efetivamente para melhorar a mobilidade de Erechim”, disse.