Festival de Cinema de Gramado é destaque nos eventos do Interior do RS

Na segunda semana de agosto a agenda de eventos no interior do Rio Grande do Sul inclui festas gastronômicas, festivais literários, feiras e apresentações musicais. Na programação, cidades da Serra Gaúcha, como Caxias do Sul, Gramado, Antônio Prado e Santa Teresa se destacam, seja pelo Festival de Cinema de Gramado ou pela Festa do Patrimônio Histórico de Santa Teresa. Durante a semana, grandes festivais gastronômicos acontecem em Estrela e Três Coroas, com venda de pratos diversos e até a produção da Linguiça Estrela, preparada com 250 quilos de carne suína.

Santa Maria | 53ª Feira do Livro de Santa Maria

53a edição da Feira do Livro acontece na Praça Saldanha Marinho, com 30 bancas de livros Felipe Ferreira/Prefeitura de Santa Maria/Divulgação/Cidades

A Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria, está com novo cenário em preparação à 53ª Feira do Livro, que se inicia nesta sexta-feira (7) e segue até 22 de agosto. Durante os 16 dias de feira, a praça terá 30 bancas com diversas opções de livros. A programação também terá atividades em espaços descentralizados, como na Biblioteca Municipal Henrique Bastide, no auditório do Colégio Marista Santa Maria e no Mercado da Vila Belga. O tema desta edição da Feira do Livro são os 120 anos do nascimento do escritor Mario Quintana e tem como patrono Daniel Figueira Tonetto, advogado, professor universitário e escritor. Confira a programação geral no novo site da Feira do Livro – www.feiradolivrosm.com.

Caxias do Sul | 3º Festival Internacional do Leitor Quindim

Festival acontece no Shopping Villagio em Caxias do Sul, com encontros literários de autores nacionais e internacionais Marina Rech/Divulgação/Cidades

O Shopping Villagio de Caxias do Sul recebe dos dias 12 a 23 de agosto o 3º Festival Internacional do Leitor Quindim. A programação do evento é gratuita e inclui atividades para crianças, exposições, rodas de conversa e encontros literários com autores nacionais e internacionais, vindos do Chile, Irã, Colômbia e Equador. Um dos destaques do festival será a exposição dos cinco finalistas do prêmio literário AEILIJ, na categoria Imagens para a Infância, e a premiação da obra vencedora, com decisão de júri popular formado por crianças de até 12 anos. Durante a semana, o festival acontece das 8h às 20h, já no sábado, das 10h às 20h e nos domingos, das 14h às 20h. A programação também abrange escolas públicas do município, com expectativa de 80 mil visitantes durante os 11 dias de evento.

Gramado | Festival de Cinema de Gramado

A abertura do festival acontece no dia 14, às 18 horas, com a exibição do filme Antártida Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto/Divulgação/Cidades

Dos dias 12 a 22 de agosto, a cidade turística da Serra Gaúcha recebe a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Durante os 10 dias de evento a programação conta com premiações de filmes nacionais e internacionais, além de debates, mostras e homenagens a profissionais do cinema. Neste ano, a abertura do festival acontece no dia 14, às 18 horas, com a exibição do filme Antártida. Já para o encerramento do festival, no dia 21, será exibido o longa La Perra. O festival acontece desde 1973 e, desde a primeira edição, cerca de mil prêmios foram distribuídos entre profissionais do cinema.

Estrela | Festival Brasa e Prosa

Festival realizará a produção da Linguiça Estrela, preparada com 250 quilos de carne suína, e distribuição gratuita Edi Dagrê/Divulgação/Cidades

Em comemoração aos 150 anos de Estrela, o município receberá o Festival Brasa e Prosa, evento gastronômico com feira da Agroindústria Familiar, de microempreendedores individuais e de artesanato, assim como apresentações culturais, brinquedos infláveis e atividades esportivas. A festa acontece dos dias 13 a 16 de agosto, no Parque Princesa do Vale, com entrada gratuita e destaque para a produção da Linguiça Estrela, preparada com 250 quilos de carne suína e desenvolvida para buscar a certificação de maior linguiça do Brasil. A iguaria será servida gratuitamente com chucrute e focaccia, em barquinhas no Parque Princesa do Vale. A expectativa é produzir uma refeição capaz de atender até 10 mil pessoas. Chefs de cozinha e assadores amadores poderão participar gratuitamente das atividades competitivas, mediante inscrição prévia.

São Sebastião do Caí | Show Renato Teixeira

Cantor se apresentará no Centro de Cultura do município com entrada gratuita Sesc São Sebastião do Caí/Divulgação/Cidades

O cantor e compositor Renato Teixeira se apresenta em São Sebastião do Caí no dia 15 de agosto, sábado, às 20h, no Centro de Cultura do município, com entrada gratuita. Para assistir a apresentação é necessário retirar uma senha a partir do dia 30 de julho na unidade do Sesc, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. No palco, o músico será acompanhado por Natanael Pereira Marques, na guitarra, e Márcio Luiz Gonçalves, no baixo. Durante o espetáculo, o cantor apresenta músicas como “Romaria”, “Tocando em Frente”, “Frete” e “Amanheceu, Peguei a Viola”, composições eternizadas também nas interpretações de nomes como Elis Regina, Maria Bethânia, Sérgio Reis, Almir Sater e Chitãozinho & Xororó.

Antônio Prado | Noite Italiana

Evento é promovido pelo CDL e conta com 5 buffets de comida Noite Italiana/Divulgação/Cidades

Em Antônio Prado, dos dias 15 a 22 de agosto acontece a 44ª edição da Noite Italiana, evento gastronômico que busca recordar as tradições culturais dos imigrantes italianos. O evento acontece desde 1980, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, com a ideia de realizar uma festa com buffets, atrações culturais e que reunisse os moradores da cidade. Nesta edição a Noite Italiana inicia às 20 horas e encerra de madrugada, com cardápio que inclui frango à menarosto e à passarinho, polenta mole, frita e brustolada, queijos e doces como bolos e cucas.Os ingressos já estão disponíveis para compra no site do evento, a partir de R$240,00 por noite.

Três Coroas | Festival Tresco Gourmet

Evento em Três Coroas é encontro gastronômico com feira, oficinas de chefs e nutricionistas, além de apresentações musicais Tresco Gourmet/Reprodução/Cidades

Evento voltado para gastronomia e música, o Festival Tresco Gourmet acontece em Três Coroas nos dias 14, 15 e 16 de agosto, na Rua Coberta. Em sua 5ª edição, o encontro gastronômico conta com feira, oficinas de chefs e nutricionistas, além de apresentações musicais. As atrações iniciam na noite de sexta, 14 de agosto, às 19h30, com a Banda Municipal Blaskapelle, de Igrejinha, e com o Chef Lucas Ostjen, no Cozinha Show do Tresco Gourmet. A programação segue até o dia 16, com feira durante a tarde e apresentações à noite.

Santa Teresa | Festa do Patrimônio Histórico

O conjunto arquitetônico da cidade é composto por mais de 25 casas dos séculos XIX e XX e considerado Patrimônio Histórico Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação/Cidades

Na Serra Gaúcha acontece a 2ª edição da Festa do Patrimônio Histórico, no município de Santa Teresa. O evento será realizado no dia 16 de agosto, domingo, das 10 às 18 horas, com feira gastronômica e de artesanatos, além de apresentações musicais, brinquedos infláveis e exposição cultural sobre a história e as tradições de Santa Tereza. O conjunto arquitetônico da cidade, composto por mais de 25 casas dos séculos XIX e XX, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2012 e hoje faz parte da identidade do município.

Pinto Bandeira | Festival da Florada dos Pessegueiros

A festa comemora a safra de pêssegos no município, que conta com 250 produtores dedicados à cultura Prefeitura de Pinto Bandeira/Divulgação/Cidades