Sesc Circo inicia programação com 14 espetáculos em Ijuí

As cores, a arte e a alegria da palhaçaria estão de volta a Ijuí. Teve início nesta quarta-feira (5) a 2ª edição do Sesc Circo na cidade, que até o dia 9 de agosto promoverá uma intensa programação gratuita com espetáculos, oficinas e cortejo artístico. O festival reunirá 14 espetáculos, distribuídos em 25 sessões, levando a magia do circo para diferentes espaços da cidade para todas as idades.
Neste ano, o Sesc Circo amplia sua presença na cidade com atividades realizadas entre a Lona, instalada na Praça da República, o Teatro do Sesc Ijuí e cinco escolas das redes municipal e estadual. Ao todo, 12 grupos, vindos de cinco estados brasileiros, participarão da programação, que contará com a presença de 28 palhaços. A edição de 2026 também reforça o protagonismo feminino na palhaçaria, com artistas reconhecidas nacionalmente.
A abertura do evento teve como destaque o espetáculo “Concerto em Ri Maior”, da Cia. dos Palhaços (PR). Além da apresentação, o grupo será o residente desta edição do Festival, permanecendo em Ijuí durante toda a programação para desenvolver atividades de integração e intercâmbio com grupos locais de palhaçaria, a fim de fortalecer a troca de experiências e a formação artística.
Já nesta quinta-feira (6), um dos destaques será o espetáculo “ClowncanDUO”, do Grupo Clowncando Produções Artísticas (RS), apresentado às 10h na Lona Sesc Circo. Todas as atrações são gratuitas. Para as apresentações realizadas na Lona Sesc Circo, o público é convidado a doar um quilo de alimento não perecível.