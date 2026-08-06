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Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 00:30

Sesc Circo inicia programação com 14 espetáculos em Ijuí

Ao todo, 12 grupos, vindos de cinco estados brasileiros, participarão da programação

Ao todo, 12 grupos, vindos de cinco estados brasileiros, participarão da programação

/fernando gomes/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
As cores, a arte e a alegria da palhaçaria estão de volta a Ijuí. Teve início nesta quarta-feira (5) a 2ª edição do Sesc Circo na cidade, que até o dia 9 de agosto promoverá uma intensa programação gratuita com espetáculos, oficinas e cortejo artístico. O festival reunirá 14 espetáculos, distribuídos em 25 sessões, levando a magia do circo para diferentes espaços da cidade para todas as idades.
As cores, a arte e a alegria da palhaçaria estão de volta a Ijuí. Teve início nesta quarta-feira (5) a 2ª edição do Sesc Circo na cidade, que até o dia 9 de agosto promoverá uma intensa programação gratuita com espetáculos, oficinas e cortejo artístico. O festival reunirá 14 espetáculos, distribuídos em 25 sessões, levando a magia do circo para diferentes espaços da cidade para todas as idades.
Neste ano, o Sesc Circo amplia sua presença na cidade com atividades realizadas entre a Lona, instalada na Praça da República, o Teatro do Sesc Ijuí e cinco escolas das redes municipal e estadual. Ao todo, 12 grupos, vindos de cinco estados brasileiros, participarão da programação, que contará com a presença de 28 palhaços. A edição de 2026 também reforça o protagonismo feminino na palhaçaria, com artistas reconhecidas nacionalmente.
A abertura do evento teve como destaque o espetáculo “Concerto em Ri Maior”, da Cia. dos Palhaços (PR). Além da apresentação, o grupo será o residente desta edição do Festival, permanecendo em Ijuí durante toda a programação para desenvolver atividades de integração e intercâmbio com grupos locais de palhaçaria, a fim de fortalecer a troca de experiências e a formação artística.
Já nesta quinta-feira (6), um dos destaques será o espetáculo “ClowncanDUO”, do Grupo Clowncando Produções Artísticas (RS), apresentado às 10h na Lona Sesc Circo. Todas as atrações são gratuitas. Para as apresentações realizadas na Lona Sesc Circo, o público é convidado a doar um quilo de alimento não perecível.

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