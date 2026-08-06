Gravataí recebe seminário na sexta-feira sobre o papel das cooperativas

A Rede Coleta Solidária Vale do Gravataí, em parceria com o Instituto Caminhos Sustentáveis (ICS), e algumas outras entidades parceiras, promove no dia 7 de agosto, das 8h às 12h, o 1º Seminário “O Papel das Cooperativas – Sustentabilidade e Geração de Renda”. O encontro reunirá representantes de cooperativas, associações, prefeituras, Ministério Público, instituições de fomento, entidades parceiras e especialistas para debater o papel do cooperativismo na promoção da sustentabilidade, da economia circular e da geração de renda.
A iniciativa marca o início de uma série de encontros voltados à construção de propostas para fortalecer o setor, discutindo desde o marco legal para contratação das cooperativas até desafios enfrentados na execução dos contratos e oportunidades de integração entre as cooperativas do meio urbano e rural.
Há cerca de 30 anos, a rede atua na organização de catadores e no fortalecimento da coleta seletiva na região, promovendo ações em parceria com cooperativas e associações. O seminário busca ampliar esse diálogo, reunindo diferentes atores envolvidos com o cooperativismo e a preservação ambiental para estabelecer critérios que contribuam para o desenvolvimento sustentável das cooperativas.
A programação será organizada em quatro eixos temáticos: O Papel das Cooperativas, Marco Legal, Geração de Renda e Economia Circular e Modelagens. Os debates contarão com a participação de representantes das cooperativas integrantes da rede, prefeituras da região, Ministério Público, Sicredi, Instituto Caminhos Sustentáveis e demais entidades parceiras. A expectativa da organização é reunir aproximadamente 200 participantes nesta primeira etapa.
A Rede Coleta Solidária Vale do Gravataí, em parceria com o Instituto Caminhos Sustentáveis (ICS), e algumas outras entidades parceiras, promove no dia 7 de agosto, das 8h às 12h, o 1º Seminário “O Papel das Cooperativas – Sustentabilidade e Geração de Renda”. O encontro reunirá representantes de cooperativas, associações, prefeituras, Ministério Público, instituições de fomento, entidades parceiras e especialistas para debater o papel do cooperativismo na promoção da sustentabilidade, da economia circular e da geração de renda.
A iniciativa marca o início de uma série de encontros voltados à construção de propostas para fortalecer o setor, discutindo desde o marco legal para contratação das cooperativas até desafios enfrentados na execução dos contratos e oportunidades de integração entre as cooperativas do meio urbano e rural.
Há cerca de 30 anos, a rede atua na organização de catadores e no fortalecimento da coleta seletiva na região, promovendo ações em parceria com cooperativas e associações. O seminário busca ampliar esse diálogo, reunindo diferentes atores envolvidos com o cooperativismo e a preservação ambiental para estabelecer critérios que contribuam para o desenvolvimento sustentável das cooperativas.
A programação será organizada em quatro eixos temáticos: O Papel das Cooperativas, Marco Legal, Geração de Renda e Economia Circular e Modelagens. Os debates contarão com a participação de representantes das cooperativas integrantes da rede, prefeituras da região, Ministério Público, Sicredi, Instituto Caminhos Sustentáveis e demais entidades parceiras. A expectativa da organização é reunir aproximadamente 200 participantes nesta primeira etapa.