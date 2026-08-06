Prefeitura de Roca Sales cancela programação da Semana Farroupilha

A prefeitura de Roca Sales anunciou o cancelamento da programação da Semana Farroupilha 2026. A decisão foi definida durante reunião realizada entre o prefeito Jones Wunsch, representantes da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Roca Sales, da TBT Produções e do setor de Eventos e Cultura do município.
A programação da Semana Farroupilha contaria com diversas atrações e seria viabilizada por meio de recursos conquistados através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), além de contrapartida financeira do município. No entanto, diante da instabilidade meteorológica e a preocupação com a situação logística da região, a prefeitura optou por cancelar o evento de forma preventiva.
Segundo o prefeito Jones Wunsch, a decisão foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança da população e o momento enfrentado pelo Vale do Taquari. O prefeito destacou ainda que, neste momento, é necessário agir com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e solidariedade às famílias que podem ser afetadas pelas condições climáticas.
“Precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público e também com as pessoas que eventualmente podem ser atingidas pelas cheias. Não é momento para fazermos festa. Teremos outras oportunidades no futuro, mas agora o mais importante é priorizar a prevenção e a segurança”, disse.
Ele reforçou que a medida busca preservar a integridade da população, evitar riscos decorrentes das condições climáticas previstas e permitir que os esforços do município estejam voltados às ações de prevenção e atendimento, caso sejam necessárias.
A prefeitura de Roca Sales anunciou o cancelamento da programação da Semana Farroupilha 2026. A decisão foi definida durante reunião realizada entre o prefeito Jones Wunsch, representantes da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Roca Sales, da TBT Produções e do setor de Eventos e Cultura do município.
A programação da Semana Farroupilha contaria com diversas atrações e seria viabilizada por meio de recursos conquistados através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), além de contrapartida financeira do município. No entanto, diante da instabilidade meteorológica e a preocupação com a situação logística da região, a prefeitura optou por cancelar o evento de forma preventiva.
Segundo o prefeito Jones Wunsch, a decisão foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança da população e o momento enfrentado pelo Vale do Taquari. O prefeito destacou ainda que, neste momento, é necessário agir com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e solidariedade às famílias que podem ser afetadas pelas condições climáticas.
“Precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público e também com as pessoas que eventualmente podem ser atingidas pelas cheias. Não é momento para fazermos festa. Teremos outras oportunidades no futuro, mas agora o mais importante é priorizar a prevenção e a segurança”, disse.
Ele reforçou que a medida busca preservar a integridade da população, evitar riscos decorrentes das condições climáticas previstas e permitir que os esforços do município estejam voltados às ações de prevenção e atendimento, caso sejam necessárias.