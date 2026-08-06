Prefeitura de Bagé prevê rede com 400 câmeras de monitoramento

A prefeitura de Bagé avança no projeto do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que prevê uma rede de 400 câmeras, reconhecimento facial, leitura de placas e cercamento eletrônico integração entre órgãos de segurança e emergência. O planejamento está na etapa final antes da contratação, com o Plano Diretor concluído e o Estudo Técnico Preliminar em revisão final.
O Ciosp reunirá tecnologia, videomonitoramento e compartilhamento de informações para apoiar ações de segurança pública, trânsito, mobilidade urbana, Defesa Civil e atendimento a emergências. A proposta começou com a intenção de retomar o sistema de videomonitoramento que funcionava no antigo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), mas foi ampliada para a criação de um centro integrado, com novas tecnologias e participação de diferentes instituições.
O prefeito Luiz Fernando Mainardi destaca que o Ciosp vai aproximar as instituições e fortalecer o trabalho conjunto na proteção da população. “Esse não é apenas um projeto para colocar câmeras nas ruas. O centro vai permitir que as instituições trabalhem de forma integrada, prevenindo situações de risco e dando respostas mais rápidas à população”, afirma.
O planejamento prevê uma rede com 400 câmeras, sendo 290 fixas, 40 destinadas ao reconhecimento facial, 40 para leitura de placas e 30 câmeras PTZ, com capacidade de movimentação e aproximação remotas. Também estão previstas outras ferramentas integradas ao Ciosp, como sensores, botão de pânico e a possibilidade de incluir câmeras privadas ao sistema.
Entre os recursos planejados estão um aplicativo de emergência para escolas, que permitirá acionar diretamente a central em situações de risco, e uma ferramenta voltada ao atendimento de casos de violência doméstica, com o objetivo de agilizar a resposta das equipes.
Os locais de instalação das câmeras serão definidos a partir de critérios técnicos, considerando pontos estratégicos como acessos ao município, principais vias, corredores de circulação e equipamentos públicos.
A prefeitura de Bagé avança no projeto do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que prevê uma rede de 400 câmeras, reconhecimento facial, leitura de placas e cercamento eletrônico integração entre órgãos de segurança e emergência. O planejamento está na etapa final antes da contratação, com o Plano Diretor concluído e o Estudo Técnico Preliminar em revisão final.
O Ciosp reunirá tecnologia, videomonitoramento e compartilhamento de informações para apoiar ações de segurança pública, trânsito, mobilidade urbana, Defesa Civil e atendimento a emergências. A proposta começou com a intenção de retomar o sistema de videomonitoramento que funcionava no antigo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), mas foi ampliada para a criação de um centro integrado, com novas tecnologias e participação de diferentes instituições.
O prefeito Luiz Fernando Mainardi destaca que o Ciosp vai aproximar as instituições e fortalecer o trabalho conjunto na proteção da população. “Esse não é apenas um projeto para colocar câmeras nas ruas. O centro vai permitir que as instituições trabalhem de forma integrada, prevenindo situações de risco e dando respostas mais rápidas à população”, afirma.
O planejamento prevê uma rede com 400 câmeras, sendo 290 fixas, 40 destinadas ao reconhecimento facial, 40 para leitura de placas e 30 câmeras PTZ, com capacidade de movimentação e aproximação remotas. Também estão previstas outras ferramentas integradas ao Ciosp, como sensores, botão de pânico e a possibilidade de incluir câmeras privadas ao sistema.
Entre os recursos planejados estão um aplicativo de emergência para escolas, que permitirá acionar diretamente a central em situações de risco, e uma ferramenta voltada ao atendimento de casos de violência doméstica, com o objetivo de agilizar a resposta das equipes.
Os locais de instalação das câmeras serão definidos a partir de critérios técnicos, considerando pontos estratégicos como acessos ao município, principais vias, corredores de circulação e equipamentos públicos.