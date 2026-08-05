Escola em Butiá sofre destelhamento e mais de 500 alunos estão sem aula

A Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Mauá, em Butiá, precisou ter sua volta às aulas do segundo semestre postergada por conta de um destelhamento no domingo, devido ao temporal que atingiu a região, deixando mais de 500 estudantes desassistidos nesta semana. Além disso, a escola passa por obras de revitalização desde abril, incluindo a troca do telhado, e como não havia lonas para proteção do piso devido à exposição, as fortes chuvas alagaram o interior do prédio e obrigaram a instituição a adiar o retorno.

Com previsão inicial de conclusão dos trabalhos prevista para novembro, há a expectativa de encerrar antes, em setembro. Mesmo assim, conforme a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-RS), o retorno das atividades está previsto para a próxima segunda-feira (10).

A diretora da Escola Visconde de Mauá, Mônica Pivatto, confirma o retorno na segunda e relata que lhes foi garantida a segurança pelos coordenadores da Secretaria de Obras e Infraestrutura. “Estamos aguardando o parecer técnico que virá. Mas foi determinado que poderíamos voltar em segurança”, relata.

Fortes chuvas alagaram o interior do prédio obrigaram a instituição a adiar o retorno Mônica Pivatto/Arquivo pessoal/Divulgação/JC

Confira a nota da Seduc-RS na íntegra

Após visita realizada pelas equipes das secretarias estaduais de Obras Públicas e da Educação à Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Mauá, em Butiá, na manhã desta terça-feira (4), ficou definido que o retorno das aulas será na próxima segunda-feira (10/8). Estão sendo realizados os reparos necessários para a retomada das atividades na instituição de ensino, em função das consequências dos recentes eventos climáticos adversos.

A equipe diretiva da escola foi orientada pela 12° Coordenadoria Regional de Educação sobre a utilização da plataforma digital da Seduc com conteúdo pedagógico nesta semana, além da distribuição de material impresso para estudantes sem acesso à internet. Os dias letivos serão recuperados dentro do calendário escolar de 2026.

Desde 1º de abril, a Secretaria de Obras Públicas realiza a troca de telhado no prédio principal da escola. A obra contempla a demolição da antiga cobertura e do forro, seguida da instalação de uma nova cobertura em estrutura de madeira com telhas sanduíche, de estrutura de forro em PVC e de rodaforro. Inclui também a renovação das instalações elétricas, com substituição de luminárias e adequação de cabos, eletrodutos, pontos de tomadas e interruptores em salas, laboratórios, banheiros, circulação e auditório. Os trabalhos estão orçados em R$ 595 mil. O prazo para conclusão de todas as demandas é novembro, mas a empresa está adiantada nos serviços, o que deve permitir a reocupação dos espaços ainda em setembro.

Desde domingo (2), as novas telhas já estavam instaladas na estrutura quando houve um novo temporal. Antes disso, para minimizar os transtornos, a empresa responsável pelos trabalhos colocou um sobretelhado para contornar eventuais problemas decorrentes das chuvas. Medidas preventivas foram tomadas, mas, devido à intensidade da chuva, aconteceram alguns transtornos.