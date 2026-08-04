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Publicada em 04 de Agosto de 2026 às 18:40

Tramandaí realiza consulta pública sobre PPP da iluminação

Um dos principais benefícios esperados é a redução de aproximadamente 50% no consumo de energia

Um dos principais benefícios esperados é a redução de aproximadamente 50% no consumo de energia

Prefeitura Municipal de Tramandaí/Divulgação/JC
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A prefeitura de Tramandaí deu início, nesta terça-feira (4), à etapa de consulta pública ao projeto de parceria público-privada (PPP) que prevê a modernização completa da iluminação pública e a implantação de um conjunto de soluções digitais na cidade. Liderada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a uma futura concessão incluiu a substituição de cerca de 14 mil pontos de luz no perímetro urbano para a tecnologia LED, além de uma série de serviços a partir do conceito de cidades inteligentes. A publicação do edital de licitação está prevista para novembro, com realização do leilão em dezembro.

O período de contribuições da sociedade seguirá até o dia 3 de setembro. O novo modelo deverá incluir uma série de soluções de transformação digital, como videomonitoramento, sistema de gestão da mobilidade urbana, sensores de monitoramento ambiental e alertas para riscos climáticos, semáforos inteligentes, bem como fibra ótica conectando prédios públicos e pontos de acesso wi-fi gratuitos.
A prefeitura de Tramandaí deu início, nesta terça-feira (4), à etapa de consulta pública ao projeto de parceria público-privada (PPP) que prevê a modernização completa da iluminação pública e a implantação de um conjunto de soluções digitais na cidade. Liderada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a uma futura concessão incluiu a substituição de cerca de 14 mil pontos de luz no perímetro urbano para a tecnologia LED, além de uma série de serviços a partir do conceito de cidades inteligentes. A publicação do edital de licitação está prevista para novembro, com realização do leilão em dezembro.

O período de contribuições da sociedade seguirá até o dia 3 de setembro. O novo modelo deverá incluir uma série de soluções de transformação digital, como videomonitoramento, sistema de gestão da mobilidade urbana, sensores de monitoramento ambiental e alertas para riscos climáticos, semáforos inteligentes, bem como fibra ótica conectando prédios públicos e pontos de acesso wi-fi gratuitos.
A consulta pública tem como objetivo apresentar à população, entidades representativas, empresas e demais interessados os estudos, documentos e premissas da futura PPP, permitindo o recebimento de sugestões e contribuições para o aprimoramento do projeto antes da publicação do edital de licitação. Um dos principais benefícios esperados é a redução de aproximadamente 50% no consumo de energia do sistema de iluminação pública, gerando ganhos de eficiência energética, sustentabilidade ambiental e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Como parte do processo de transparência e participação social, será realizada uma audiência pública no dia 18 de agosto, às 19h30min, em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto virtual. Todas as informações, documentos e orientações para participação estão disponíveis no portal do projeto (smart.tramandai.rs.gov.br).

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