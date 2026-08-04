Tramandaí realiza consulta pública sobre PPP da iluminação

O período de contribuições da sociedade seguirá até o dia 3 de setembro. O novo modelo deverá incluir uma série de soluções de transformação digital, como videomonitoramento, sistema de gestão da mobilidade urbana, sensores de monitoramento ambiental e alertas para riscos climáticos, semáforos inteligentes, bem como fibra ótica conectando prédios públicos e pontos de acesso wi-fi gratuitos.
Como parte do processo de transparência e participação social, será realizada uma audiência pública no dia 18 de agosto, às 19h30min, em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto virtual. Todas as informações, documentos e orientações para participação estão disponíveis no portal do projeto (smart.tramandai.rs.gov.br).