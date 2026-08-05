São Francisco de Paula entrega kits com materiais de construção

O programa fornece todos os itens necessários para a reforma de uma casa inteira, com medidas de 5,40 por 5,40 metros. O atendimento é direcionado a residências classificadas como muito comprometidas, após vistoria técnica do Departamento de Habitação. Até o momento, o município concluiu três editais para a distribuição desses materiais.
Para ter acesso ao benefício, os moradores precisam se inscrever durante o período em que um edital estiver aberto. A seleção baseia-se em critérios socioeconômicos. As regras priorizam famílias com renda de até três salários mínimos, lares chefiados por mulheres, beneficiários do programa Bolsa Família e grupos familiares com mais de cinco integrantes. Pessoas com deficiência e idosos também recebem pontuação prioritária. O candidato precisa comprovar residência em São Francisco de Paula há pelo menos um ano.
Os moradores que se enquadram nos critérios do programa devem aguardar a publicação de novos editais para realizar a inscrição. Informações sobre o cadastro e o cronograma de novas seleções podem ser obtidas presencialmente no Departamento de Habitação de São Francisco de Paula.