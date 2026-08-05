Nova Santa Rita recebe projetos de inclusão e proteção às mulheres

Dois projetos voltados à inclusão de crianças neurodivergentes e ao enfrentamento da violência contra a mulher serão o foco das ações realizadas em Nova Santa Rita, durante a 18ª edição do Dia do Bem Fazer, principal frente do programa de voluntariado do Instituto InterCement. As iniciativas integram uma mobilização nacional que beneficiará mais de 6,5 mil pessoas em 13 municípios brasileiros.
Em cinco escolas municipais, espaços serão revitalizados e transformados em salas de autorregulação, que são ambientes acolhedores e estruturados com recursos sensoriais para ajudar crianças neurodivergentes a desenvolver equilíbrio emocional, melhorar a concentração e ter mais qualidade no processo de aprendizagem. O projeto beneficiará diretamente 242 crianças e, indiretamente, mais de 2.200 estudantes.
Já a segunda ação tem como objetivo transformar espaços públicos em pontos de reflexão, informação e mobilização pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Em parceria com a Coordenadoria da Mulher da prefeitura e com o Coletivo de Mulheres, voluntários vão instalar e pintar de vermelho 30 bancos em 19 escolas e 11 praças do município, chamando a atenção para a causa. Os bancos também receberão mensagens de conscientização e informações sobre os canais de denúncia 180 e 190, que podem salvar vidas. A expectativa é beneficiar cerca de cinco mil pessoas.
Do total de R$ 62.748 necessários para viabilizar os projetos, R$ 34 mil foram doados pelo Instituto InterCement, R$ 14 mil serão investidos por parceiros da mobilização local e os R$ 14.748 restantes foram arrecadados com o apoio de clientes, parceiros e da comunidade. As ações contarão ainda com a participação de cerca de 115 voluntários.
Dois projetos voltados à inclusão de crianças neurodivergentes e ao enfrentamento da violência contra a mulher serão o foco das ações realizadas em Nova Santa Rita, durante a 18ª edição do Dia do Bem Fazer, principal frente do programa de voluntariado do Instituto InterCement. As iniciativas integram uma mobilização nacional que beneficiará mais de 6,5 mil pessoas em 13 municípios brasileiros.
Em cinco escolas municipais, espaços serão revitalizados e transformados em salas de autorregulação, que são ambientes acolhedores e estruturados com recursos sensoriais para ajudar crianças neurodivergentes a desenvolver equilíbrio emocional, melhorar a concentração e ter mais qualidade no processo de aprendizagem. O projeto beneficiará diretamente 242 crianças e, indiretamente, mais de 2.200 estudantes.
Já a segunda ação tem como objetivo transformar espaços públicos em pontos de reflexão, informação e mobilização pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Em parceria com a Coordenadoria da Mulher da prefeitura e com o Coletivo de Mulheres, voluntários vão instalar e pintar de vermelho 30 bancos em 19 escolas e 11 praças do município, chamando a atenção para a causa. Os bancos também receberão mensagens de conscientização e informações sobre os canais de denúncia 180 e 190, que podem salvar vidas. A expectativa é beneficiar cerca de cinco mil pessoas.
Do total de R$ 62.748 necessários para viabilizar os projetos, R$ 34 mil foram doados pelo Instituto InterCement, R$ 14 mil serão investidos por parceiros da mobilização local e os R$ 14.748 restantes foram arrecadados com o apoio de clientes, parceiros e da comunidade. As ações contarão ainda com a participação de cerca de 115 voluntários.