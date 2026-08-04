Medalhista olímpico vai participar de corrida em Cruz Alta

A cidade de Cruz Alta será sede, no dia 6 de dezembro, domingo, da final do Circuito Sesc de Corridas 2026. O evento reunirá atletas classificados ao longo das etapas realizadas em diferentes municípios gaúchos durante o ano, consolidando o município como o grande palco de encerramento de uma das mais tradicionais competições de corrida de rua do Estado.
A largada vai ocorrer junto ao Ginásio Municipal José Westphalen Corrêa (Av. General Osório, 963), reunindo os corredores que se destacaram ao longo da temporada, premiando o desempenho esportivo e a regularidade dos participantes. Além das disputas nas categorias previstas pelo regulamento, o evento também será um momento de celebração da corrida de rua e do incentivo à prática de atividades físicas.
Um dos grandes destaques da programação será a participação especial de Vanderlei Cordeiro de Lima, referência do atletismo nacional e internacional. Medalhista olímpico e detentor da Medalha Pierre de Coubertin, considerada uma das maiores honrarias do movimento olímpico, Vanderlei é reconhecido por sua trajetória marcada pela superação, espírito esportivo e conquistas históricas para o esporte brasileiro. A presença do atleta em Cruz Alta promete inspirar corredores e público, aproximando os participantes de uma das personalidades mais admiradas do atletismo mundial.
O Circuito, iniciado em janeiro, ainda está em andamento. A próxima etapa municipal é, justamente, em Cruz Alta, valendo como classificatória, no próximo dia 16 de agosto. Há, ainda, provas confirmadas em Santana do Livramento (30/08), Lajeado (06/09), São Luiz Gonzaga (13/09), Pelotas (11/10), Santa Cruz do Sul (12/10) e São Leopoldo (15/11), antes da grande final.
A cidade de Cruz Alta será sede, no dia 6 de dezembro, domingo, da final do Circuito Sesc de Corridas 2026. O evento reunirá atletas classificados ao longo das etapas realizadas em diferentes municípios gaúchos durante o ano, consolidando o município como o grande palco de encerramento de uma das mais tradicionais competições de corrida de rua do Estado.
A largada vai ocorrer junto ao Ginásio Municipal José Westphalen Corrêa (Av. General Osório, 963), reunindo os corredores que se destacaram ao longo da temporada, premiando o desempenho esportivo e a regularidade dos participantes. Além das disputas nas categorias previstas pelo regulamento, o evento também será um momento de celebração da corrida de rua e do incentivo à prática de atividades físicas.
Um dos grandes destaques da programação será a participação especial de Vanderlei Cordeiro de Lima, referência do atletismo nacional e internacional. Medalhista olímpico e detentor da Medalha Pierre de Coubertin, considerada uma das maiores honrarias do movimento olímpico, Vanderlei é reconhecido por sua trajetória marcada pela superação, espírito esportivo e conquistas históricas para o esporte brasileiro. A presença do atleta em Cruz Alta promete inspirar corredores e público, aproximando os participantes de uma das personalidades mais admiradas do atletismo mundial.
O Circuito, iniciado em janeiro, ainda está em andamento. A próxima etapa municipal é, justamente, em Cruz Alta, valendo como classificatória, no próximo dia 16 de agosto. Há, ainda, provas confirmadas em Santana do Livramento (30/08), Lajeado (06/09), São Luiz Gonzaga (13/09), Pelotas (11/10), Santa Cruz do Sul (12/10) e São Leopoldo (15/11), antes da grande final.