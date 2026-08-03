Seleção de Vinhos de Farroupilha tem recorde de amostras inscritas

Farroupilha realiza nesta terça (4) e quarta-feira (5) a 21ª Seleção de Vinhos de Farroupilha, numa promoção da Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin). As 277 amostras de 14 vinícolas – maior número na trajetória do evento - serão avaliadas às cegas por um júri formado por 44 especialistas. A análise sensorial acontece no Salão da Comunidade Santos Anjos - 4º Distrito de Farroupilha.
Enólogos, especialistas e convidados terão o compromisso de degustar e avaliar às cegas cada amostra inscrita, seguindo uma metodologia que garante imparcialidade ao processo e obedece normas internacionais. As amostras serão identificadas apenas por códigos, permitindo que os jurados analisem exclusivamente a qualidade dos produtos.
Nesta edição, a Seleção de Vinhos de Farroupilha contempla 24 categorias, incluindo três novidades: Espumante Moscatel Nature, Extra Brut, Brut e Demi-sec, Vinho elaborado sob mínima intervenção enológica (orgânicos e biodinâmicos) e Brandy de Moscato, acompanhando a evolução da produção vitivinícola de Farroupilha e do próprio mercado de vinhos.
Segundo a presidente da Afavin, a enóloga Natália Taffarel, a Seleção consolidou-se como uma das principais ferramentas de valorização da qualidade dos vinhos e espumantes elaborados no município. Os resultados permanecerão em sigilo até a cerimônia oficial de premiação, em 11 de setembro, quando serão anunciados os rótulos que receberão medalhas de Grande Ouro, Ouro e Prata, além da distinção especial Moscatel Premium.