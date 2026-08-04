Centro de Inovação e Tecnologia de Erechim abre inscrições para novos negócios

Empresas, startups, empreendedores e pessoas com projetos inovadores em Erechim já podem se inscrever para participar do novo Programa de Pré-Incubação e Incubação do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Erechim. Promovida pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, a iniciativa busca fortalecer o ecossistema de inovação do município, oferecendo suporte para que ideias inovadoras se transformem em negócios sustentáveis e competitivos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 3 de agosto e 3 de setembro, de forma on-line, conforme as orientações do edital. O programa tem como objetivo apoiar empresas, empreendedores, projetos e startups em diferentes estágios de desenvolvimento, disponibilizando estrutura física, mentorias, capacitações, suporte gerencial, tecnológico e oportunidades de conexão com o mercado. Além disso, promove ações voltadas ao fortalecimento da cultura da inovação, do empreendedorismo e da geração de empregos qualificados em Erechim.
Poderão participar empresas inovadoras, startups, empreendedores maiores de 18 anos, pessoas físicas ou jurídicas com projetos inovadores e empresas que estejam desenvolvendo novos produtos ou adaptando seus modelos de negócios para atuar com inovação e tecnologia. O processo seletivo contará com análise documental, entrevista individual e apresentação do projeto para uma banca avaliadora especializada, que observará critérios como capacidade empreendedora, grau de inovação, viabilidade técnica, financeira e potencial de mercado.
O programa disponibiliza, no mínimo, quatro vagas para incubação, enquanto a modalidade de pré-incubação não possui limite de participantes. As empresas incubadas terão acesso à infraestrutura do CIT por até 24 meses, período que poderá ser prorrogado uma única vez, conforme avaliação da coordenação do Centro.
Na avaliação do coordenador de Inovação, Jonas Marini, o programa representa uma oportunidade para transformar boas ideias em negócios sólidos e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.
Empresas, startups, empreendedores e pessoas com projetos inovadores em Erechim já podem se inscrever para participar do novo Programa de Pré-Incubação e Incubação do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Erechim. Promovida pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, a iniciativa busca fortalecer o ecossistema de inovação do município, oferecendo suporte para que ideias inovadoras se transformem em negócios sustentáveis e competitivos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 3 de agosto e 3 de setembro, de forma on-line, conforme as orientações do edital. O programa tem como objetivo apoiar empresas, empreendedores, projetos e startups em diferentes estágios de desenvolvimento, disponibilizando estrutura física, mentorias, capacitações, suporte gerencial, tecnológico e oportunidades de conexão com o mercado. Além disso, promove ações voltadas ao fortalecimento da cultura da inovação, do empreendedorismo e da geração de empregos qualificados em Erechim.
Poderão participar empresas inovadoras, startups, empreendedores maiores de 18 anos, pessoas físicas ou jurídicas com projetos inovadores e empresas que estejam desenvolvendo novos produtos ou adaptando seus modelos de negócios para atuar com inovação e tecnologia. O processo seletivo contará com análise documental, entrevista individual e apresentação do projeto para uma banca avaliadora especializada, que observará critérios como capacidade empreendedora, grau de inovação, viabilidade técnica, financeira e potencial de mercado.
O programa disponibiliza, no mínimo, quatro vagas para incubação, enquanto a modalidade de pré-incubação não possui limite de participantes. As empresas incubadas terão acesso à infraestrutura do CIT por até 24 meses, período que poderá ser prorrogado uma única vez, conforme avaliação da coordenação do Centro.
Na avaliação do coordenador de Inovação, Jonas Marini, o programa representa uma oportunidade para transformar boas ideias em negócios sólidos e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.